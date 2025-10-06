México vs Colombia: fecha, hora, dónde ver y quién ganará, según la IA

GENERANDO AUDIO...

Mexico enfrentará a Colombia en la Fecha FIFA. Foto: Getty Images

La Selección Mexicana continúa su gira de preparación rumbo al Mundial de 2026 y ahora enfrentará a Colombia en un atractivo partido amistoso que promete emociones.

El encuentro se jugará en territorio estadounidense y servirá como una prueba importante para medir el progreso del equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre, que busca consolidar su idea táctica y fortalecer al grupo antes de las competencias oficiales.

¿Cuándo y dónde se juega México vs Colombia?

Fecha y hora de México vs Colombia ¿Cuándo? Sábado 11 de octubre de 2025

Sábado 11 de octubre de 2025 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? AT&T Stadium de Arlington, Texas

AT&T Stadium de Arlington, Texas ¿Dónde verlo? TUDN y TV Azteca

El contexto del Tri

Después de los enfrentamientos ante Japón y Corea del Sur, México buscará mantener el ritmo competitivo y aprovechar la Fecha FIFA para seguir ajustando su funcionamiento de cara al Mundial 2026.

Javier Aguirre continúa evaluando distintas combinaciones en ataque y defensa, con jugadores consolidados como Hirving “Chucky” Lozano, Santiago Giménez, Johan Vásquez y César Huerta, acompañados por nuevas caras que buscan ganarse un lugar en la lista definitiva.

Por su parte, Colombia atraviesa un buen momento futbolístico bajo el mando de Néstor Lorenzo, con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Rafael Santos Borré, quienes aportan talento y experiencia.

Los cafeteros llegan con el objetivo de mantener su estilo ofensivo y demostrar su crecimiento frente a un rival que siempre exige al máximo.

¿Quién es el favorito según la IA?

De acuerdo con un análisis de inteligencia artificial que considera factores como el rendimiento reciente, la calidad individual y la localía, México parte como ligero favorito para llevarse la victoria.

El respaldo de su afición en Texas y la solidez mostrada en los últimos amistosos le dan ventaja sobre Colombia, aunque se espera un encuentro cerrado entre dos selecciones que viven un proceso de renovación y alta competencia.

México tiene un 54% de probabilidades de ganar, mientras que Colombia cuenta con un 28% y el empate se mantiene en 18%.

El marcador más probable es una victoria de México por 2-1, impulsada por el poder ofensivo de Santiago Giménez e Hirving Lozano, además del apoyo del público en el AT&T Stadium.