Johan Vásquez y Heung-min Son. Foto: AFP

México se enfrentará este martes 9 de septiembre a su similar de Corea del Sur en Nashville, Tennessee, como parte de la Fecha FIFA, y de cara al Mundial 2026.

La Selección Nacional viene de empatar a cero con otra selección asiática, Japón, mientras que Corea del Sur viene de ganarle a Estados Unidos 2-0.

Fecha y hora de México vs Corea del Sur ¿Cuándo? Martes 9 de septiembre de 2025

Martes 9 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? 19: 00 horas

19: 00 horas ¿En dónde? Geodis Park, Nashville

Geodis Park, Nashville ¿Dónde verlo? Canak 5, Azteca 7 y TUDN

¿Quién ganará el partido, según la IA?

La inteligencia artificial Copilot predice que México tiene una ligera ventaja sobre Corea del Sur en el partido amistoso del 9 de septiembre en Nashville.

Basándose en el rendimiento reciente, calidad individual de los jugadores y el historial de enfrentamientos directos, se estima que México tiene un 48% de probabilidad de ganar, frente al 38% de Corea del Sur y un 14% de posibilidad de empate.

México llega con una plantilla equilibrada entre juventud y experiencia, destacando figuras como Hirving Lozano, Orbelín Pineda y Santiago Giménez, mientras que Corea del Sur apuesta por su velocidad y técnica con jugadores como Heung-min Son.

Aunque las estadísticas favorecen ligeramente a México, el futbol siempre guarda sorpresas. Corea del Sur ha demostrado ser un rival competitivo en torneos internacionales, y su estilo dinámico podría complicar a la defensa mexicana.

Historial entre México y Corea del Sur

La última vez que el Tri se midió a los coreanos fue el 14 de noviembre de 2020, en Austria, cuando se impuso tres goles por dos a los orientales con anotaciones de Raúl Jiménez, Carlos Antuna y Carlos Salcedo.

Previo a este encuentro, las selecciones se vieron las caras en el mundial de Rusia 2018, donde los mexicanos sellaron un triunfo importante en la fase de grupos al ganar el encuentro 2-1.