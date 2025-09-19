GENERANDO AUDIO...

México vs. España, en el Mundial Sub 20. Foto: Getty

En unos días comenzará el Mundial Sub 20, donde está programado el juego México vs. España, y que será el segundo que tenga el cuadro dirigido por Eduardo Arce. Este magno evento de futbol se llevará a cabo en Chile, así lo destaca la FIFA en su calendario.

Cabe señalar que el “mini Tri” tendrá su debut contra Brasil, por lo que se espera un inicio difícil, pero no complicado para el combinado nacional, quien cuenta con jóvenes promesas como Gilberto Mora, Elías Montiel y Obed Vargas.

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs. España?

Fecha y hora del México vs. España ¿Cuándo? Miércoles 1 de octubre de 2025

Miércoles 1 de octubre de 2025 ¿A qué hora? A las 14:00 horas (tiempo del centro de nuestro país)

A las 14:00 horas (tiempo del centro de nuestro país) ¿En dónde? Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ¿Dónde verlo? ViX

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: SSPC alerta por fraudes en compra de boletos para el Mundial 2026]

¿Quién ganará el partido México vs. España, según la inteligencia artificial?

La IA dice que España es el favorito, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió lo siguiente:

¿Por qué podría ganar España?

La principal razón es la calidad individual de sus jugadores. La cantera española es una de las más prolíficas del mundo, y los futbolistas que suelen representar a su país en este tipo de torneos están acostumbrados a un alto nivel de exigencia.

Además, su estilo de juego, está basado en la posesión del balón y el control del partido, por lo que podría desgastar al rival y encontrar los espacios para marcar la diferencia.

¿México puede dar la sorpresa?

Si bien, para el partido México vs. España la IA ve ligeramente favorito al cuadro europeo, también resalta que los mexicanos han demostrado que no temen a nadie en los mundiales juveniles.

El cuadro de Eduardo Arce se mantiene sólido en defensa y aprovecha las oportunidades que se les presenten, así como mantener la disciplina táctica durante todo el partido, podrían llevarse la victoria.

Convocatoria de México para el Mundial Sub-20

La convocatoria de la selección mexicana para el Mundial Sub-20 se dio a conocer hace unos días, y quedó de la siguiente manera:

Porteros

Pablo Lara (Pumas)

Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)

Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas

Everardo López (Toluca)

Jaziel Mendoza (Cruz Azul)

Diego Ochoa (FC Juárez)

Rodrigo Pachuca (Puebla)

César Bustos (Rayados)

Medios

Diego Sánchez (Tigres)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

César Garza (Dundee)

Iker Fimbres (Rayados)

Elías Montiel (Pachuca)

Alexéi Domínguez (Pachuca)

Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros