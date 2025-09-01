México vs Japón: fecha, hora y dónde ver el partido amistoso del Tri

GENERANDO AUDIO...

Todo sobre el México vs. Japón. Foto: AFP

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo al Mundial de 2026 y en la próxima Fecha FIFA se medirá ante Japón en un atractivo partido amistoso que se disputará en territorio estadounidense.

El encuentro será una nueva oportunidad para que el equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre afiance su estilo de juego y recupere confianza frente a un rival que ha mostrado un gran crecimiento en los últimos años.

México jugará ante dos potencias asiáticas durante este parón de liga, será contra Japón y ante Corea del Sur.

México vs Japón

Fecha y hora del México vs Japón ¿Cuándo? Sábado 6 de septiembre de 2025

Sábado 6 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? 20:00 horas

20:00 horas ¿En dónde? Oakland-Alameda Country Coliseum de California

Oakland-Alameda Country Coliseum de California ¿Dónde verlo? Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

¿Dónde se juega México vs Japón?

La sede será el Oakland-Alameda County Coliseum, en California, Estados Unidos, un recinto donde el Tri no jugaba desde 2011.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en México a través de Canal 5, Azteca 7 y TUDN, mientras que en streaming estará disponible en ViX.

El contexto del Tri

Este amistoso representa una prueba importante para el Tri, que busca llegar en las mejores condiciones al Mundial que coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá en 2026.

Para estos partidos, Aguirre convocó a una lista de 25 futbolistas en la que destacan los regresos de Hirving “Chucky” Lozano y Germán Berterame, quienes aportarán mayor poder ofensivo.

Además, Japón es considerado un rival de peso en el panorama internacional, ya que ha sido constante participante en Copas del Mundo y cuenta con jugadores en las principales ligas europeas.

Enfrentarlos supone un reto que permitirá medir el nivel de la Selección Mexicana frente a un estilo de juego dinámico y veloz.

A penas este lunes se confirmó la baja de César Huerta, futbolista del Royal Sporting Club Anderlecht por lesión, y no será sustituino por ningún jugador, por lo que son únicamente 24 jugadores los disponibles para el encuentro.

Lista de convocados de México

Jugador Posición Club Luis Ángel Malagón Portero América Raúl Rangel Portero Chivas Carlos Moreno Portero Pachuca Rodrigo Huescas Defensa FC Copenhague (Dinamarca) Jorge Sánchez Defensa Cruz Azul César Montes Defensa Lokomotiv (Rusia) Johan Vásquez Defensa Genoa (Italia) Juan José Sánchez Purata Defensa Tigres Jesús Orozco Chiquete Defensa Cruz Azul Jesús Gallardo Defensa Toluca Mateo Chávez Defensa AZ Alkmaar (Países Bajos) Edson Álvarez Mediocampista Fenerbahce (Turquía) Erik Lira Mediocampista Cruz Azul Marcel Ruiz Mediocampista Toluca Carlos Rodríguez Mediocampista Cruz Azul Orbelín Pineda Mediocampista AEK Atenas (Grecia) Érick Sánchez Mediocampista América Roberto Alvarado Delantero Chivas Diego Lainez Delantero Tigres Germán Berterame Delantero Rayados Raúl Jiménez Delantero Fulham (Inglaterra) Santiago Giménez Delantero AC Milan (Italia) Hirving Lozano Delantero San Diego FC (Estados Unidos) Alexis Vega Delantero Toluca

¿Quién es favorito, según la IA?

De acuerdo con un análisis de inteligencia artificial que considera el nivel de los jugadores, su rendimiento reciente y la calidad de los clubes en los que militan, México se perfila como ligero favorito para el amistoso ante Japón.

Factores como la experiencia de figuras como Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Edson Álvarez, además del hecho de jugar en Estados Unidos, colocan al Tri con ventaja sobre el equipo japonés, aunque se espera un duelo parejo y competitivo.