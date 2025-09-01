México vs Japón: fecha, hora y dónde ver el partido amistoso del Tri

Próximos partidos

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo al Mundial de 2026 y en la próxima Fecha FIFA se medirá ante Japón en un atractivo partido amistoso que se disputará en territorio estadounidense. 

El encuentro será una nueva oportunidad para que el equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre afiance su estilo de juego y recupere confianza frente a un rival que ha mostrado un gran crecimiento en los últimos años.

México jugará ante dos potencias asiáticas durante este parón de liga, será contra Japón y ante Corea del Sur.

México vs Japón

Fecha y hora del México vs Japón

  • ¿Cuándo? Sábado 6 de septiembre de 2025
  • ¿A qué hora? 20:00 horas
  • ¿En dónde? Oakland-Alameda Country Coliseum de California
  • ¿Dónde verlo? Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

¿Dónde se juega México vs Japón?

La sede será el Oakland-Alameda County Coliseum, en California, Estados Unidos, un recinto donde el Tri no jugaba desde 2011.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en México a través de Canal 5, Azteca 7 y TUDN, mientras que en streaming estará disponible en ViX.

El contexto del Tri

Este amistoso representa una prueba importante para el Tri, que busca llegar en las mejores condiciones al Mundial que coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá en 2026

Para estos partidos, Aguirre convocó a una lista de 25 futbolistas en la que destacan los regresos de Hirving “Chucky” Lozano y Germán Berterame, quienes aportarán mayor poder ofensivo.

Además, Japón es considerado un rival de peso en el panorama internacional, ya que ha sido constante participante en Copas del Mundo y cuenta con jugadores en las principales ligas europeas. 

Enfrentarlos supone un reto que permitirá medir el nivel de la Selección Mexicana frente a un estilo de juego dinámico y veloz.

A penas este lunes se confirmó la baja de César Huerta, futbolista del Royal Sporting Club Anderlecht por lesión, y no será sustituino por ningún jugador, por lo que son únicamente 24 jugadores los disponibles para el encuentro.

Lista de convocados de México

JugadorPosiciónClub
Luis Ángel MalagónPorteroAmérica
Raúl RangelPorteroChivas
Carlos MorenoPorteroPachuca
Rodrigo HuescasDefensaFC Copenhague (Dinamarca)
Jorge SánchezDefensaCruz Azul
César MontesDefensaLokomotiv (Rusia)
Johan VásquezDefensaGenoa (Italia)
Juan José Sánchez PurataDefensaTigres
Jesús Orozco ChiqueteDefensaCruz Azul
Jesús GallardoDefensaToluca
Mateo ChávezDefensaAZ Alkmaar (Países Bajos)
Edson ÁlvarezMediocampistaFenerbahce (Turquía)
Erik LiraMediocampistaCruz Azul
Marcel RuizMediocampistaToluca
Carlos RodríguezMediocampistaCruz Azul
Orbelín PinedaMediocampistaAEK Atenas (Grecia)
Érick SánchezMediocampistaAmérica
Roberto AlvaradoDelanteroChivas
Diego LainezDelanteroTigres
Germán BerterameDelanteroRayados
Raúl JiménezDelanteroFulham (Inglaterra)
Santiago GiménezDelanteroAC Milan (Italia)
Hirving LozanoDelanteroSan Diego FC (Estados Unidos)
Alexis VegaDelanteroToluca

¿Quién es favorito, según la IA?

De acuerdo con un análisis de inteligencia artificial que considera el nivel de los jugadores, su rendimiento reciente y la calidad de los clubes en los que militan, México se perfila como ligero favorito para el amistoso ante Japón.

Factores como la experiencia de figuras como Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Edson Álvarez, además del hecho de jugar en Estados Unidos, colocan al Tri con ventaja sobre el equipo japonés, aunque se espera un duelo parejo y competitivo.

