México vs Marruecos, en directo el partido del Mundial de Chile sub 20

México busca el pase a la siguiente ronda ante Marruecos | Claro Sports

La selección mexicana sub 20 enfrenta a Marruecos en un partido decisivo por la clasificación a los octavos de final del Mundial de Chile 2025. Con dos puntos tras empatar ante Brasil y España, el equipo de Eduardo Arce necesita ganar para avanzar, mientras que un empate o derrota lo dejaría dependiendo de otros resultados. El duelo se jugará en Valparaíso ante un rival invicto que ya aseguró su lugar en la siguiente ronda. Sigue todos los detalles del partido, AQUÍ.