México vs. Marruecos en el Mundial Sub-20; fecha, horario y quién ganará según la IA

Mexico enfrentará a Marruecos; cómo le irá, según la IA. Foto: AFP

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 continúa este sábado 4 de octubre, cuando la Selección Mexicana enfrente a Marruecos en su último partido de la fase de grupos. Será un duelo clave para el cuadro dirigido por Eduardo Arce, que busca avanzar a la siguiente ronda con paso firme.

Esta será la segunda ocasión en que Chile reciba el prestigioso torneo juvenil, la primera vez fue en 1987, donde Yugoslavia se proclamó campeona del mundo en esta categoría.

¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Mexicana contra Marruecos?

Fecha y hora del México vs. Marruecos en el Mundial Sub-20 ¿Cuándo? Sábado 4 de octubre de 2025

Sábado 4 de octubre de 2025 ¿A qué hora? 14:00 horas (tiempo del centro de México)

14:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso ¿Dónde verlo? Nu9ve, TUDN y la plataforma ViX

¿Quién ganará el partido México vs. Marruecos, según la inteligencia artificial?

La IA Gemini, desarrollada por Google DeepMind, analizó este enfrentamiento y dio su veredicto:

“La balanza se inclina ligeramente a favor de México”.

Según la IA, el Tricolor Sub-20 parte con ventaja por su mayor experiencia en torneos internacionales, su disciplina táctica y el potencial ofensivo de figuras como Gilberto Mora y Hugo Camberos.

No obstante, advirtió que Marruecos es una selección en crecimiento, con futbolistas de gran fortaleza física y un estilo ordenado que podría complicar al cuadro mexicano.

“Será un partido cerrado, donde pequeños detalles pueden marcar la diferencia”, señaló Gemini.

México suele crecerse en estas instancias

Históricamente, la Selección Mexicana ha mostrado su mejor versión en torneos juveniles, ganó dos Mundiales Sub-17 y siempre es considerada un rival incómodo para cualquier potencia. En esta ocasión, buscará confirmar ese papel contra un Marruecos que llega con ambición de dar la sorpresa.

Posible alineación de México contra Marruecos, según la IA

Portero: Pablo Lara (Pumas)

Defensas: Diego Ochoa (Juárez), Everardo López (Toluca), César Bustos (Rayados), Jaziel Mendoza (Cruz Azul)

Medios: Amaury Morales (Cruz Azul), César Garza (Dundee)

Ataque: Yael Padilla (Chivas), Iker Fimbres (Rayados), Elías Montiel (Pachuca), Hugo Camberos (Chivas)

Un grupo complicado para México en el Mundial Sub-20 de Chile

El Tricolor comparte el Grupo B junto a rivales de gran nivel:

Brasil vs. México

El partido se llevó a cabo el domingo 28 de septiembre y los mexicanos empataron 2-2 frente a los brasileños en un duelo parejo en el que destacó Gilberto Mora con su actuación. Los goles fueron de Alexéi Dominguez y Diego Ochoa, mientras que los brasileños Rafael Barbosa y Luighi.

España vs. México – Miércoles 1 de octubre

México vs. Marruecos – Sábado 4 de octubre

¿Quién es el último campeón Sub-20?

El vigente campeón es Uruguay, que en 2023 derrotó a Italia 1-0 en la final disputada en Argentina, conquistando así su primer título en esta categoría.

¿Qué selección ha ganado más veces el Mundial Sub-20?

La selección más ganadora es Argentina, con seis títulos, aunque no levanta el trofeo desde 2007. Le sigue de cerca Brasil, con cinco campeonatos.