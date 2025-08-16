GENERANDO AUDIO...

¡Mía y Lía Cueva Lobato triunfan en los Juegos Panamericanos Junior! – Foto: AFP

Mía y Lía Cueva Lobato, clavadistas mexicanas de 14 años, ganaron la final de sincronizados trampolín 3 metros, con lo que se adjudicaron la primera medalla de oro en la disciplina de clavados dentro de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Las gemelas sumaron un logro más a su cosecha, pues el pasado 29 de julio se colgaron la medalla de bronce en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025.

La cuarta ejecución de las hermanas Cueva Lobato fue crucial para su triunfo de este sábado, pues fue un clavado de 3 ½ saltos mortales hacia adelante, el de mayor grado de dificultad con 3.1 y por el que recibieron calificaciones máximas de 8.0.

¡Lía y Mía Cueva son de oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025!

Este sábado, Mia y Lía Cueva Lobato conquistaron el oro en el trampolín sincronizado de tres metros, siendo esta la primera presea aurea para la delegación mexicano de clavados dentro de los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Con 14 años, las clavadistas alcanzaron un puntaje de 289.32 puntos, cifra que las colocó por encima de sus rivales de Estaodos Unidos y Brasil, quienes se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.

Las estadounidenses Sophia Verzyl y Anna Kwong sumaron 274.50 unidades y se quedaron con la plata, mientras que las brasileñas Maria Postiglione y Heloa Almeida cerraron con el bronce tras acumular 222.36 puntos.

Sin embargo, el dominio de las hermanas Cueva se hizo evidente desde los primeros saltos, mostrando seguridad en sus ejecuciones iniciales y reservando lo mejor para las rondas decisivas, de acuerdo con la crónica del portal Claro Sports.

Así les fue a las gemelas de 14 años en Asunción

Las hermanas Mía y Lía Cueva ejecutaron clavados con alto grado de dificultad, como el forward 3 ½ somersaults que les otorgó 68.82 puntos y el forward 2 ½ somersaults 1 twist que les valió 64.80.

Ellas mismas reconocieron que estos saltos habían sido un verdadero reto en los entrenamientos, lo que le dio un valor especial a su triunfo en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

“Estamos muy felices porque logramos un clavado con el que batallamos mucho, uno que hacen las grandes”, mencionaron tras recibir sus medallas.

Con esta medalla, las hermanas contribuyeron al ascenso de México en el medallero general y dejaron claro que podrían ser apuestas interesantes para los clavados mexicanos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cómo va México en los Juegos Panamericanos Junior 2025?

México se encuentra en el quinto lugar del medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025 de Asunción, Paraguay, con corte al sábado 16 de agosto.

Hasta el momento, la delegación mexicana acumula 56 preseas totales:

13 medallas de oro

20 medallas de plata

23 medallas de bronce

De esta forma, la representación mexicana se encuentra por debajo únicamente de Brasil, Colombia, Estados Unidos y Chile.

Las gemelas Mía y Lía Lobato también triunfaron en Singapur

Las gemelas mexicanas Lía y Mía Cueva ganaron la medalla de bronce en la final femenil de trampolín de 3 metros sincronizado del Mundial de Singapur 2025 durante la madrugada del martes 29 de julio.

Las hermanas Cueva quedaron en tercer lugar con 294.36 puntos, por detrás de las parejas de República Popular China y Gran Bretaña, medallistas en los Juegos Olímpicos de París 2024 y principales favoritas en esta justa.

Chen Yiwen / Chen Jia (CHN) – 325.20 puntos Yasmin Harper / Scarlett Mew Jensen (GBR) – 298.35 puntos Lía Cueva / Mía Cueva (MEX) – 294.36 puntos

El oro fue para la República Popular China, que en esa ocasión unió a Chen Yiwen (doble campeona olímpica en París 2024 y ocho veces campeona del mundo) con Chen Jia.

Ésta fue la segunda medalla internacional para Lía y Mía Cueva, que el pasado mes de abril ganaron una plata en la primera parada de la Copa del Mundo de Clavados 2025 celebrada en Guadalajara.