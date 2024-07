Miguel de Lara, el nadador mexicano que vivió un “milagro” en los Juegos Olímpicos Paris 2024

Los Juegos Olímpicos Paris 2024 han sido una montaña rusa de emociones para Miguel de Lara, el nadador mexicano de 28 años que vivió descalificaciones, eliminaciones y hasta el “milagro” de calificar a semifinales de 200 metros pecho de último momento en menos de una semana.

La justa veraniega de Miguel de Lara comenzó el sábado 27 de julio con la clasificación a las semifinales dentro de los 100 metros estilo pecho.

Aunque el mexicano terminó en segundo lugar, fue descalificado por un movimiento indebido, conocido como la patada de delfín, a escasos metros de llegar a la meta.

Tras su descalificación, Miguel de Lara se reconoció desconcertado y dijo a los micrófonos de Claro Sports que desconocía la razón por la que fue descalificado.

“No tengo idea, no me habían descalificado desde que tengo 12 años, no tengo idea de por qué. Nada, ahorita a saber qué paso, sacudirlo y prepararnos para los 200”.

Miguel de Lara