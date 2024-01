Miguel Herrera e Iván Alonso casi llegan a los golpes: ¿por qué?

Miguel Herrera e Iván Alonso. Foto: Cuartoscuro

Miguel Herrera, director técnico de los Xolos de Tijuana, e Iván Alonso, directivo deportivo del Cruz Azul, protagonizaron un altercado después del juego entre ambas escuadras.

Ver más Se hacen de palabras Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul y Miguel Herrera. La discusión se calentó bastante y estuvo cerca de irse a los golpes. Se armó el zafarrancho entre ambos en los vestidores del estadio pic.twitter.com/8h4RG2vV7j — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) January 31, 2024

¿Por qué discutieron Miguel Herrara e Iván Alonso?

El DT de los Xolos terminó su conferencia después de la derrota del grupo fronterizo 0-1 ante la Máquina y ahí se encontró al director deportivo de Cruz Azul y en el pasillo Iván Alonso empezó a cuestionar las declaraciones que dio Miguel Herrera.

Ver más Lo que Miguel Herrera dijo sobre Iván Alonso y el nuevo proyecto de Cruz Azul.



Hoy el Director Deportivo de la Máquina lo enfrentó.



pic.twitter.com/sFeJrjdRV3 — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) January 31, 2024

“Le dieron la oportunidad a un tipo que no sé quién es ni sé qué ha hecho para estar en el puesto. Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca. La gente de Pachuca salió hablando muy fuerte y peleadísimo. ¿Por qué no seguir con alguien que ame a la institución?”, declaró Miguel Herrera sobre Iván Alonso en Caliente TV.

El uruguayo lo encaró y le señaló: “No tienes respeto para la gente. No tienes respeto”. A lo que Miguel le reviró: ¿Qué te dije? ¿Qué te dije?”.

El directivo enojado le continuó diciendo: “ A mi no me conoces. Venir, vamos hablar”. Cosa que calentó al técnico de los Xolos y no aceptó la propuesta. “ yo no te falte al respeto”.

Tras la discusión con Miguel Herrera, esto dijo Iván Alonso

Tras los hechos, y los videos que se hicieron virales en redes, Iván Alonso rompió el silencio donde señaló que no pasaba nada mayor que una simple discusión, y aseguró que no permitirá que no hablan mal ni de él ni del técnico o de alguien que esté en La Máquina bajo su gestión.

“No pasa nada, lo que sí, es que no voy a dejar que me falten al respeto, ni a mí, ni al entrenador, ni a nadie de acá, del equipo”, fueron las declaraciones de Alonso, quien aún sonaba exaltado por el momento tenso que vivó, pues se vivieron insultos que casi provocan golpes, como el “enano de mierda”, que lanzó Mathías Cardacio, director de futbol de Cruz Azul.