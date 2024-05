Mike Tyson vs. Jake Paul: ¿cuándo y cómo ver la pelea?

Mike Tyson y Jake Paul se enfrentarán el próximo 20 de julio. Foto: AFP

Mike Tyson y Jake Paul se enfrentarán en un combate el próximo sábado 20 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, por eso te contamos a qué hora y dónde ver el combate.

Fecha, hora y dónde ver la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul ¿Cuándo? Sábado 20 de julio de 2024

Sábado 20 de julio de 2024 ¿A qué hora? Función a partir de las 20:00 horas

Función a partir de las 20:00 horas ¿En dónde? AT&T Stadium, Texas

AT&T Stadium, Texas ¿Dónde verlo? Netflix

La pelea de Mike Tyson y Jake Paul ha desatado una ola de expectación sin precedentes, y puede ser uno de los eventos deportivos más vistos en la historia del boxeo, no solo será un duelo entre dos grandes nombres, sino que también contará con una cartelera excepcional.

Además del combate principal, los espectadores podrán presenciar la segunda pelea entre Amanda Serrano y Katie Taylor, dos estrellas en ascenso que prometen ofrecer un espectáculo inolvidable.

La magnitud de este evento se refleja en la capacidad del estadio, con espacio para 80 mil espectadores, pero la emoción no se limitará a quienes estén presentes físicamente. Gracias a un acuerdo con la plataforma Netflix, el combate estará disponible para su visualización en todo el mundo, sin costo adicional para los suscriptores.

Esto significa que más de 270 millones de personas en todo el globo tendrán acceso a este emocionante evento desde la comodidad de sus hogares.

El exmonarca de los pesos pesados Mike Tyson defendió el lunes su decisión de volver a los rings a los 58 años y advirtió a su rival, el ‘youtuber’ Jake Paul, que su vida estará en juego el 20 de julio en Arlington (Texas).

“Me gusta mucho Jake. Pero una vez que esté en el ring, tiene que pelear como si su vida dependiera de ello, porque así será”, avisó Tyson durante una rueda de prensa promocional de la pelea celebrada en Nueva York.

Jake Paul, además de ser reconocido como influencer, ha demostrado ser un empresario visionario al fundar Most Value Promotions (MVP), la empresa detrás de este combate. “Most Value Promotions está cambiando el juego en las promociones y hacemos las cosas de manera diferente. Nos gusta la idea y la visión que tienen para estos eventos; ya estamos en el Siglo XXI”, declaró Paul, reflejando el espíritu innovador que impulsa esta iniciativa.