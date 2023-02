Milan saca una ligera ventaja sobre Tottenham en los octavos de final de Champions League

Milan vence a Tottenham en los octavos de la Champions League ~ Foto: AFP

AC Milan venció en calidad de local al tímido Tottenham que apostó todo para los octavos de final de vuelta en Inglaterra, vendiendo una derrota por marcador de 1-0 con gol de Brahim Díaz, dándole una ventaja mínima a los “rossoneri” que podrán conformarse con un empate en el norte de Londres.

Ni Harry Kane ni Heung Min son pudieron marcar diferencia para el equipo de blanco que se vio nervioso ante el abrumador ambiente que se vivió en el Estadio de San Siro. El histórico equipo italiano no jugó a su máximo nivel y ganó con lo necesario al mismo tiempo que Bayern Munich vencía a PSG.

Así salieron Milan y Tottenham a la cancha de San Siro

Los 22 jugadores de Milan y Tottenham guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas por el terremoto de Turquía y Siria, dejando ver mejor a los elegidos de ambos lados para buscar dar el primer paso en los octavos de final de la Champions League.

AC Milan Tottenham Hotspur – Ciprian Tătărușanu

– Malick Thiaw

– Pierre Kalulu

– Simon Kjær

– Theo Hernández

– Rade Krunić

– Sandro Tonali

– Alexis Saelemaekers

– Brahim Díaz

– Olivier Giroud

– Rafael Leão – Fraser Forster

– Clément Lenglet

– Eric Dier

– Cristian Romero

– Emerson

– Oliver Skipp

– Pape Matar Sarr

– Ivan Perišić

– Dejan Kulusevski

– Heung-Min Son

– Harry Kane

El Estadio San Siro de Italia se cimbraba desde antes de que comenzara la primera llave de los octavos de final de la Champions League, destacando los abucheos contra Antonio Comte, actual entrenador de los Spurs que salió campeón con Inter de Milan unos años atrás.

Milan se pone al frente en el marcador muy pronto

Theo Hernández mostró que sigue en gran nivel tras el Mundial de Qatar 2022 que vivió con la subcampeona del mundo, Francia, y peleó con todo una pelota dividida en la banda izquierda para dejar franco a Brahim Díaz frente al arco de Forster, quien hizo una estupenda doble atajada que sirvió de poco.

En una tercera oportunidad, el hispano-marroquí remató a bocajarro y finalmente venció la meta de Tottenham para poner el 1-0 a favor de Milan antes de cumplir los 7 minutos de acciones, aprovechando el brutal apoyo de los aficionados “rossoneros” que no daba resquicio al cuadro inglés que lucía atónito.

A raíz de la anotación local, los visitantes comenzaron a buscar la pelota con mayor frecuencia y ante la mirada de Harry Kane que buscaba estabilizar a los suyos, las pelotas comenzaban a llegar al área rojinegra, aunque sin significar peligro para el guardameta del equipo italiano.

La falta de ideas de Tottenham provocó que debiera recurrir a un tiro libre para generar peligro recién en el minuto 23 cuando un desvío de la defensa puso a temblar a Tătărușanu, quien ya se había recostado y sólo vio pasar el balón por encima del travesaño. Un minuto después atrapó un tiro sin peligro.

¿Penal contra Harry Kane a favor de Tottenham?

Al minuto 27, cuando la esférica no se decidía hacia qué lado inclinarse, llegó un centro al área que Harry Kane no pudo rematar debido a que recibió un fuerte impacto en el rostro con el codo de un defensor visitante, y aunque algunos especialistas clamaban una pena máxima, el árbitro central no cedió.

El Video Assistant Referee (VAR) tampoco metió las manos y el partido siguió a pesar de que el goleador inglés estuviera tendido en el terreno de juego por varios minutos.

En un partido poco vistoso entre Milan y Tottenham, Theo Hernández fue el rayo de luz para el espectáculo en uno de los coliseos modernos del deporte mundial. Heung-Min Son también hacía lo suyo con chispazos, tratando de mejorar su nivel decadente en la reciente temporada de Champions League.

Milan se salvó… ¡pero era fuera de lugar!

Tottenham tuvo la más clara del primer tiempo, a exepción del gol de Milan, antes de llegar a los 45 minutos cuando Heung-Min Son recibió un pase filtrado que lo dejó franco frente al portero vestido de amarillo, pero una imponente atajada le regresó el aliento a los hinchas milaneses.

Acto seguido, Harry Kane recibió rebote y contrarremató directamente al poste. La adrenalina se suspendió por completo cuando el juez de línea marcó tardío un fuera de lugar del surcoreano. Con esta acción parecía que terminaba la primera mitad, con un marcador de 1-0, pero un tiro libre intrascendente concluyó los primeros 45 minutos.

Un lento segundo tiempo entre Tottenham y Milan

Milan y Tottenham vivieron una segunda mitad somnífera con una marcada carencia de llegadas en ambos arcos. Los ingleses no reaccionaron, mientras que los rossoneri se conformaron con una ventaja de 1-0 de cara a su visita en el Tottenham Hotspur Stadium.

No fue hasta el minuto 75 cuando Olivier Giroud metió un pase de crack con la cabeza para Charles De Ketelaere no pudo incrustar en la portería visitante por la intervención defensiva. Ésta fue la ocasión más clara de la segunda mitad frente a unos cuantos tímidos acercamientos de los ingleses.

A unos segundos de finalizar el compromiso, Raphael Leão tuvo un mano a mano a mano que pudo significar un 2-0 más contundente, pero se le alargó la número 5. Ya en los 6 minutos de reposición cayeron balones al área rojinegra sin claridad, decretando un 1-0 final.