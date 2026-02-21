Milano Cortina 2026 en vivo: Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno

GENERANDO AUDIO...

Sigue la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno | Claro Sports

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegan a su fin. Termina la justa de los deportes invernales en la Arena Olímpica de Verona, en el último evento de la edición XXV de la justa invernal.

Con la conducción de Alberto Lati, sigue la transmisión de la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en vivo por la multiplataforma de Claro Sports para toda Latinoamérica, comenzando en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. SIGUE LA INAUGURACIÓN AQUÍ

Te puede interesar: