Georgiy Sudakov y su desgarradora historia por guerra Rusia-Ucrania – Foto: AFP

Georgiy Sudakov, futbolista ucraniano de 23 años, compartió una serie de imágenes de su casa en Kiev, Ucrania, totalmente devastada tras el impacto de un misil ruso durante la noche del sábado. El mediocampista de Benfica denunció que su madre, su hija y su esposa estaban en el edificio al momento del bombardeo en la capital ucraniana.

“Así quedó mi casa después de esta noche. Mi esposa, mi madre y mi hija estaban allí”. Georgiy Sudakov

El jugador también arremetió este domingo 7 de septiembre contra el régimen ruso y expresó: “Los agresores del país vecino dirán que en mi casa había equipo militar”.

Así quedó la casa de Georgiy Sudakov tras bombardeo en Kiev

El mediocampista de la selección de Ucrania confirmó a través de sus redes sociales que su casa en el barrio de Sviatoshynskyi, en Kiev, fue completamente destruida por un misil ruso durante los bombardeos de la noche del sábado.

El edificio resultó gravemente dañado, con el techo y los apartamentos de los pisos superiores completamente destruidos, según United 24, lataforma oficial de recaudación de fondos de Ucrania.

Por otro lado, la plataforma ucraniana informó que las puertas del ascensor fueron voladas, las ventanas quedaron destruidas y había una montaña de escombros alrededor.

La esposa de Georgiy Sudakov está embarazada

United 24 también informó que Liza, la esposa de Georgiy Sudakov, tiene 9 meses de embarazo y estaba en casa con su hija de 3 años y madre. “Afortunadamente, no resultaron heridos“, señaló la plataforma.

“Gracias a Dios estoy viva“, confirmó Liza Sudakov a través de sus historias de Instagram durante la noche del sábado al acabar el bombardeo.

La ucraniana también compartió videos e imágenes de la devastación en su residencia, señalando también: “Noche de terror“.

La Selección de Ucrania defiende a su seleccionado nacional

La cuenta oficial de Instagram de la Selección de Ucrania compartió la publicación de Georgiy Sudakov con la leyenda: “Russia is a terrorist state“, es decir, “Rusia es un estado terrorista“.

Cabe destacar que, actualmente, el mediocampista se encuentra concentrado con su selección para las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El viernes pasado fue titular con Ucrania contra Francia, partido en el que disputó 83 minutos en el Estadio Municipal de Breslávia; los galos vencieron por marcador de 2-0.

El conjunto ucraniano volverá a la acción el martes 9 de septiembre cuando se enfrente a su similar de Azerbaiyán en el Estadio Tofiq Bəhramov; posteriormente, se enfrentarán a Islandia y nuevamente a Azerbaiyán.