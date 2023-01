“Hasta siempre, amigo”: Místico despide a Black Warrior con una máscara especial y un emotivo mensaje

¡Grandes! Mistico homenajea a Black Warrior | Foto: Cuartoscuro y Facebook

Místico, quien también se hace llamar Carístico, no olvidó a uno de los luchadores que marcaron su carrera y cuya máscara tiene en sus vitrinas: Black Warrior, el galeno que falleció a los 54 años por causas desconocidas. Con una “capucha” especial y un emotivo mensaje, el “rey de plata y oro” homenajeó a su amigo Chuy.

¡Así homenajeó Místico a Black Warrior en la Arena México!

Bajo el nombre de Místico, el “seminarista de los ojos blancos” utilizó una máscara especial en honor a Black Warrior, justamente en el recinto que los vio escribir historia en 2006, la Arena México, en donde se enfrentaron en 2006 en una lucha de “Máscara vs Máscara” que finalmente vio triunfador al técnico más popular del momento.

“Chuy sabe que siempre lo voy a tener en mi corazón y hoy me recordaron muchas luchas con él, la gente me posteó la fecha que nunca olvidaré: el 29 de septiembre de 2006, el máscara vs máscara de Místico y Black Warrior (…) hoy fue una noche especial para mí, hoy se la dediqué, por eso le pedí a mi mascarero una máscara con su antifaz en mi nuca”. Místico

¡La máscara de Místico! El Rey de Plata y Oro no dejó pasar la oportunidad de rendir sus honores a Black Warrior en el #MartesDeArenaMéxico con una máscara que portaba el distintivo antifaz de uno de sus grandes rivales.



— Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 11, 2023

Místico hizo equipo con Templario y Atlantis Jr. para hacer frente a Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero en una lucha de relevos australianos que sirvió como el evento estelar del “Martes de Arena México”, unas horas después de la muerte de Black Warrior.

En medio del evento, todo el roster del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) le dedicó un minuto de silencio a su colega y algunos se arrodillaron el medio del ring a manera de homenaje. “Black Warrior es despedido como se merece”, escribió la empresa.

#MartesDeArenaMéxico | De manera emotiva, Black Warrior es despedido como se merece: con un minuto de aplausos de la Arena México, La Catedral de la Lucha Libre que tantas noches lo vio triunfar. Descanse en Paz.



— Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 11, 2023

El emotivo mensaje hasta la “arena celestial”

El luchador de 40 años que también fue conocido como “Sin Cara” en WWE admitió en entrevista con el canal “Más Lucha” que cuando se enteró de la muerte de su amigo Jesús Toral, él no lo podía creer y tuvo que buscar en redes sociales para confirmar la información.

“Híjole, fue una noticia que, de verdad, no lo creía. Me dijo un familiar y no lo creía, me puse a investigar en redes sociales para ver si era verdad. Lamentablemente, las noticias nunca nos gusta que nos lleguen entre nosotros los luchadores, yo creo que una gran estrella partió a la escena celestial con papá Dios”. Místico

Místico reconoció a Black Warrior como “una gran estrella, un gran luchador, un gran compañero y un gran amigo”, y confesó que se tardó unas horas en publicar su mensaje de despedida en redes sociales porque no encontraba las palabras ante un suceso tan fuerte.

“Descanse en Paz a Black Warrior, un gran luchador, rival, amigo y ser humano, vuela alto como la gran estrella que eres. Hasta siempre, amigo Chuy“, escribió el enmascarado de plata y oro.

Místico también aseguró que tras su rivalidad en 2006 que culminó en el 73 Aniversario de la Arena México, Black Warrior se convirtió en su amigo, tal como sucedió con otros antagonistas que tuvo en la lucha libre, como fue el caso de “El Hijo del Perro Aguayo“, quien también falleció en marzo de 2015.

El enmascarado de plata y oro protagonizó una de las luchas más memorables de la historia del CMLL en aquel “Máscara vs Máscara” trepidante que impulsó a ambos luchadores en la escena internacional. “Mis grandes rivales me hicieron lo que soy ahora, mi querido Chuy me dejó mucha enseñanza, nunca lo voy a olvidar”, remató.