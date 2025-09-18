Místico enfrentará a MJF en el 92 aniversario del CMLL, ve cartelera completa

GENERANDO AUDIO...

El Místico luchará este 19 de septiembre en la Arena México. Foto: Cuartoscuro

La Arena México será escenario de una velada sin precedentes este viernes 19 de septiembre de 2025, cuando se celebre el 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Uno de los combates que promete robarse la noche será la confrontación entre el Príncipe de Plata y Oro, Místico, y el polémico estadounidense Maxwell Jacob Friedman (MJF).

En este choque estarán en juego la máscara de Místico y el Campeonato Mundial Semicompleto de AEW, que actualmente ostenta MJF.

El duelo representa un enfrentamiento de estilos: la espectacularidad aérea de la lucha libre mexicana contra la rudeza y estrategia del gladiador extranjero.

La apuesta del ídolo mexicano eleva aún más la tensión, pues una derrota significaría perder la máscara, el símbolo más sagrado de su trayectoria.

Rivalidades de cabelleras y campeonatos

El 92 Aniversario del CMLL también tendrá otras batallas de alto impacto. La rivalidad entre Rey Bucanero y El Felino llegará a su punto más alto en una lucha de cabellera contra cabellera, un clásico de la lucha libre que pone en juego el honor y la tradición.

Además, se disputará un triangular de parejas increíbles entre Último Guerrero & Averno, Esfinge & El Valiente y Dragón Rojo Jr. & Bárbaro Cavernario.

La pareja ganadora deberá enfrentarse posteriormente en un duelo de apuestas: máscara vs máscara o cabellera vs cabellera.

La fuerza femenil y la batalla de parejas

En la rama femenil, Las Chicas Indomables (Lluvia y La Jarochita) defenderán los Campeonatos Mundiales de Parejas ante Persephone y Reyna Isis, en lo que promete ser un choque generacional y de estilos.

En la división masculina de parejas, Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja) pondrán en juego sus cinturones ante Los Villanos (Villano III Jr. y Hijo del Villano III).

Cartelera completa del 92 aniversario del CMLL

Triangular de parejas increíbles con final suicida

Último Guerrero & Averno vs Esfinge & El Valiente vs Dragón Rojo Jr. & Bárbaro Cavernario

Último Guerrero & Averno vs Esfinge & El Valiente vs Dragón Rojo Jr. & Bárbaro Cavernario Máscara vs Campeonato Mundial Semicompleto

Místico vs MJF

Místico vs MJF Gran Final de la Copa Independencia 2025

Difunto & Barboza vs Templario & Titán

Difunto & Barboza vs Templario & Titán Cabellera vs Cabellera

Rey Bucanero vs El Felino

Rey Bucanero vs El Felino Campeonato Mundial de Parejas del CMLL

Ángel de Oro & Niebla Roja (c) vs Villano III Jr. & Hijo del Villano III

Ángel de Oro & Niebla Roja (c) vs Villano III Jr. & Hijo del Villano III Relevos Atómicos de Ídolos

Atlantis Jr, Neón & Máscara Dorada vs Hechicero, Zandokan Jr & Volador Jr.

Atlantis Jr, Neón & Máscara Dorada vs Hechicero, Zandokan Jr & Volador Jr. Campeonato Femenil de Parejas del CMLL

Lluvia & La Jarochita (c) vs Persephone & Reyna Isis

Una noche de lucha libre que promete historia

Con duelos de apuestas, campeonatos en disputa y la internacionalización de su cartelera, el CMLL 92 Aniversario promete ser una función inolvidable. Todo apunta a que el duelo entre Místico y MJF será el punto más alto de una celebración que reafirma a la lucha libre mexicana como patrimonio cultural y deportivo del país.

Desde hace unas semanas los boletos se agotaron para el 92 Aniversario. La única opción para disfrutar de la función en vivo, es adquiriendo la membresía del canal de Youtube en el nivel “Leyenda”, que tiene un costo de 699 pesos al mes.