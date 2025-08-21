MLS se impone: LA Galaxy deja fuera a Pachuca en la Leagues Cup

GENERANDO AUDIO...

Jaime Lozano sufre el primer fracaso con Pachuca | Imago7

La Leagues Cup 2025 dejó a la Liga MX sin representantes luego de que Pachuca cayera 2-1 frente al LA Galaxy. Bajo la dirección de Jaime Lozano, los Tuzos no lograron contener a Marco Reus, la figura del equipo californiano, y se sumaron a Toluca, Puebla y Tigres, que también fueron eliminados en los cuartos de final. El torneo, que enfrentó a 18 clubes mexicanos contra 18 equipos de la MLS, mostró la supremacía de la liga estadounidense en esta fase crucial.

LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar: