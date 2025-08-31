Los momentos destacados del XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025

GENERANDO AUDIO...

Así se vive el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 – Foto: X (@MaratonCDMX)

El XLII Maratón de la CDMX Telcel 2025 reúne a cerca de 30 mil corredores este domingo 31 de agosto. Atletas de todo el mundo toman las calles para vivir una experiencia de 42.195 km, pasando por las principales avenidas de la Ciudad de México con salida frente al Estadio Olímpico Universitario y meta en el Zócalo.

Desde las 05:40 horas de este domingo, la multiplataforma deportiva Claro Sports ha transmitido la competencia desde el Estadio Olímpico universitario hasta el Zócalo Capitalino, en un trayecto estimado de aproximadamente cuatro horas.

Los mejores momentos del Maratón de la CDMX 2025

La bandera de México ondeó cuando el pelotón de participantes partió desde Ciudad Universitaria.

Un corredor con la playera de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostuvo la bandera mexicana antes de empezar el Maratón de la CDMX.

Antes del llamado pelotón, tanto la rama varonil como la femenil comenzaron su recorrido de 42.195 kilómetros sobre la Avenida de los Insurgentes en Ciudad Universitaria.

Cabe destacar que esta nueva edición del XLII Maratón de la CDMX Telcel 2025 comenzó con las personas en silla de ruedas y personas con debilidad visual junto a sus guías.

Durante casi 60 minutos, diversos bloques salieron de manera progresiva para tratar de cumplir con la meta de llegar al Zócalo de la CDMX.

Pasadas las 07:00 horas, cuando el grupo especial ya cruzaba el kilómetro 30 del XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025, uno de los últimos grupos del pelotón seguía saliendo.

Los aficionados más locos apoyaron desde temprano en el XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025

A través de las redes sociales, los usuarios compartieron los atuendos de los aficionados que salieron a las calles de la Ciudad de México para correr el Maratón de la CDMX Telcel 2025.

Desde las 06:00 horas, durante la salida de los competidores, algunos seguidores se pusieron botargas de dinosaurios y ranas para apoyar a los corredores.

La CDMX, un personaje más en la competencia del domingo

Cabe destacar que los propios competidores tuvieron que llegar en Trolebús al punto de salida del Maratón debido a los cierres vehiculares de la zona.

Algunos ya llegaron preparados con su indumentaria, otros portaban una ligera chamarra y mochilas pequeñas, pero muchos corredores fueron vistos bajando de la unidad del transporte público en C.U.

Antes de que se cumpliera la hora de competencia en la categoría especial, la Ciudad de México se hizo sentir gracias a los baches que se han formado debido a las recientes lluvias.

“Gracias a un bache en la Ciudad de México, dos corredores de silla de ruedas tuvieron un percance. Comienzan los obstáculos en el maratón”, informó Claro Sports.

La propia multiplataforma deportiva aseguró que los punteros afectados pudieron seguir compitiendo el XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025.

Uno de los puntos más emblemáticos de la capital mexicana es el Museo Soumaya, por donde los corredores pasaron cerca de las 07:00 horas.

Los reporteros de Claro Sports no ocultaron su sorpresa cuando los ciudadanos capitalinos se congregaron cerca de la zona en cuestión de minutos para mostrar su apoyo a los competidores.

Cerca de las 07:30 horas el grupo de élite pasó por otro de los puntos más conocidos de la CDMX: el Paseo de la Reforma, a la altura del Auditorio Nacional.

Al mismo tiempo, Alan Frías, puntero del grupo de silla de ruedas, cruzaba a un lado de la Torre del Caballito en la Alcaldía Cuauhtémoc, en el kilómetro 40 del recorrido.

En cuestión de minutos, llegó a la Calle de Madero, en donde lucieron sitios históricos como la Casa de los Azulejos, decantando al ganador de la categoría de silla de ruedas antes de cumplir la hora y cuarenta minutos.

Información en desarrollo…