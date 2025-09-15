Mr Beast recibe un golpe de Mike Tyson en la previa del Canelo vs Crawford

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

En el Allegiant Stadium de Las Vegas, el popular youtuber Mr Beast vivió un momento inesperado al ser golpeado por la leyenda del boxeo Mike Tyson, justo antes del inicio de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.

Mike Tyson almost made MrBeast pass out after getting him with a body-shot 😭 pic.twitter.com/ToLpaDwBjX — ryan 🤿 (@scubaryan_) September 14, 2025

El encuentro entre Mr Beast y Tyson

Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr Beast, se encontraba en un palco compartiendo con Tyson en la antesala del combate. En un instante transmitido en redes sociales, el excampeón de los pesos pesados lanzó un gancho directo al abdomen del creador de contenido, dejándolo encorvado mientras intentaba recuperar la respiración.

Aunque se trató de un gesto amistoso y no de un ataque, la escena se volvió viral y encendió la conversación en línea.

Comparaciones con Jake Paul

El golpe reavivó las comparaciones con Jake Paul, quien en 2024 sostuvo un duelo de exhibición contra Tyson que generó gran controversia en el mundo del boxeo. Usuarios en redes sociales bromearon con que Mr Beast resistió mejor el impacto que el propio Paul, dividiendo opiniones entre fanáticos e internautas.

Reacciones en redes

El episodio rápidamente se posicionó como tendencia, generando miles de comentarios. Mientras algunos lo tomaron con humor, otros resaltaron la capacidad de Tyson para seguir llamando la atención con cualquier aparición pública.

La combinación de espectáculo, deporte y celebridades convirtió el suceso en uno de los momentos más comentados en la previa de la pelea más esperada del año.

