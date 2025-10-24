GENERANDO AUDIO...

El futbolista Antony Ylano muere al chocar con una vaca. Foto: Shutterstock

El fútbol brasileño está de luto por la trágica muerte de Antony Ylano, delantero de 20 años del Piauí Esporte Clube, quien perdió la vida luego de chocar con su motocicleta contra una vaca en una carretera del estado de Piauí, Brasil.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:15 de la madrugada del lunes 20 de octubre, cuando el jugador regresaba de una reunión familiar celebrada en el municipio de Altos.

De acuerdo con información de la Policía Federal de Carreteras (PRF), el joven futbolista circulaba en motocicleta cuando se encontró con varias vacas en medio del camino.

Intentó esquivarlos, pero terminó impactando contra una de ellas, saliendo despedido del vehículo y muriendo al instante por las heridas sufridas.

Cámaras de seguridad de la zona registraron el accidente, mostrando cómo el jugador impactó contra una vaca que cruzaba la carretera a baja velocidad.

Aunque no se ha confirmado si llevaba casco, los reportes apuntan a que la velocidad a la que conducía influyó en la gravedad del siniestro.

¿Quién era Antony Ylano?

Antony Ylano era considerado una de las jóvenes promesas del fútbol de Piauí, formó parte de las categorías juveniles y profesionales del Piauí Esporte Clube, además de haber jugado con el Fluminense-PI y la Associação Atlética de Altos.

Con este último club debutó profesionalmente en la Serie C de 2023 ante el equipo de Remo, y en 2024 se coronó campeón estatal con Altos. Este año, repitió el logro con Piauí y se preparaba para disputar la Copa do Brasil Sub-20.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.



Reacciones del fútbol brasileño

El Piauí Esporte Clube expresó su profundo dolor con un comunicado oficial:

“Vivimos un momento de gran tristeza por la pérdida de Ylano, víctima de un accidente esta mañana. Ylano vistió los colores del Piauizão desde 2024 y jugó en el Piauiense Sub-20, la Copa São Paulo Jr. y la Copa do Nordeste Sub-20. Todas las actividades del club quedan suspendidas por respeto al duelo de su familia y del equipo”.

También, la Associação Atlética de Altos lamentó el fallecimiento:

“Con profundo dolor, recibimos la noticia de la muerte de Antony Ylano, exjugador del club. Debutó profesionalmente con nosotros y fue parte del grupo campeón en 2024. Perdemos no solo a un gran jugador, sino a una persona ejemplar, querida por todos dentro y fuera del vestuario”.

Antony Ylano deja una huella en el fútbol regional brasileño por su talento, disciplina y humildad, atributos que lo proyectaban como una de las grandes promesas del balompié de su país.