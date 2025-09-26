Muere Billy Vigar, futbolista inglés de 21 años, tras sufrir una “importante lesión cerebral” durante un partido

GENERANDO AUDIO...

¿Qué le pasó a Billy Vigar, canterano del Arsenal? | Foto: Getty Images

Billy Vigar, exjugador de las categorías juveniles del Arsenal, falleció a los 21 años este jueves 25 de septiembre tras sufrir una lesión cerebral durante un juego el pasado sábado, según comunicó el club Chichester City FC de la Isthmian League Premier Division, en donde jugaba como delantero.

“Tras sufrir una grave lesión cerebral el sábado pasado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperación. Aunque esto ayudó, la lesión resultó demasiado para él y falleció el jueves (25) por la mañana”. Chichester City Football Club (Comunicado de la familia de Vigar)

La cadena británica BBC informó que se golpeó contra una barda de concreto, lo cual no ha sido confirmado; sin embargo, tanto los “Gunners” como su actual equipo recordaron a la joven promesa del futbol inglés y mandaron sus condolencias a su familia.

¿Qué le pasó a Billy Vigar, jugador del Chichester City FC?

El pasado sábado 20 de septiembre, Wingate & Finchley FC recibió en el Maurice Rebak Stadium al Chichester City FC, en donde jugaba Billy Vigar.

Cuando el partido correspondiente a la jornada 9 de la Isthmian League Premier Division iba 0-0, el canterano de Arsenal sufrió una fuerte lesión que obligó a suspender el partido, el cual aún no se ha reprogramado.

Medios como BBC y la cadena estadounidense CNN retomaron que el juvenil habría chocado contra una pared cerca del terreno de jugo; sin embargo, ni el torneo ni el club inglés ha confirmado esta información.

Un reportero de Unotv.com ingresó al portal oficial de Wingate & Finchley FC, en donde aparece una imagen del Maurice Rebak Stadium, en la que se puede apreciar que existe un muro de concreto que rodea a la cancha. (Esto no confirma que el futbolista se haya impactado contra él).

Tras la suspensión del juego, Chichester City simplemente comentó: “Uno de nuestros jugadores sufrió una lesión grave en nuestro partido en Wingate & Finchley. En este momento el club no hará más comentarios”.

Para el lunes 22 de septiembre, el club confirmó que Billy Vigar se encontraba en cuidados intensivos, dos días más tarde, informó del fallecimiento del futbolista a pesar de recibir el “mejor tratamiento posible”.

El equipo inglés envió un mensaje a su futbolista: “Descansa en paz, Billy. Siempre en el corazón de todo el Chichester City Football Club”.

Cabe destacar que, a través de su comunicado, la familia de Vigar se declaró “devastada” porque el accidente fatal sucedió mientras practicaba el deporte que amaba.

Arsenal también se despide de su canterano

A través de sus redes sociales, Arsenal lamentó el fallecimiento de Billy Vigar, quien formó parte de sus categorías juveniles.

“Todo el mundo en el Arsenal está devastado por la impactante noticia de que el ex graduado de la academia Billy Vigar ha fallecido”. Arsenal

“Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy“, remató el club inglés de la Premier League.

Otros equipos también compartieron sus condolencias, como Manchester United. “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de Billy y a todo el personal de Chichester City”, escribieron los Red Devils en X.

Por su parte, Manchester City escribió: “Los pensamientos de todos en el Manchester City están con la familia de Billy, sus amigos y todos en el Chichester City”.

¿Quién fue Billy Vigar?

Billy Vigar se unió a la academia de Arsenal a los 14 años tras ser descubierto por el Hove Rivervale FC de su ciudad natal y brilló como delantero en Hale End, en donde anotó 17 goles en su temporada debut, según el perfil de los Gunners.

“En 2020, sus buenas actuaciones le valieron una beca y se unió a nosotros a tiempo completo para la temporada 2020/21. Entre sus jugadores se encontraban Charles Sagoe Jr., Remy Mitchell y otros como Omari Hutchinson, Charlie Patino y Brook Norton-Cuffy”. Arsenal

El club inglés lo definió como un futbolista “rápido, potente y ferozmente decidido“; sin embargo, su primera temporada como “gunner” se vio empañada por una lesión en el tendón de la corva.

Para su segunda temporada, logró anotar cuatro goles en 18 apariciones en la categoría sub-18 e, incluso, firmó un contrato profesional para el club al final de la temporada 2021-2022, por lo que siguió aparciendo en el PL2 y en el EFL Trophy.

Disfrutó de períodos de préstamo en Derby County y Eastbourne Borough y al final de la temporada 2023/24, regresó a su costa sur natal, firmando por Hastings United, antes de mudarse a Chichester este mismo año.

“Además de su gran talento, Billy siempre será recordado por su amor por el juego, su orgullo por representar a nuestro club de fútbol (una vez llamó al día en que nuestros cazatalentos lo descubrieron “el más importante de su vida”) y un personaje querido por sus compañeros de equipo y entrenadores por igual”, remató Arsenal.