El exlinebacker de la NFL, Bryan Braman, murió a los 38 años tras ser diagnosticado con una forma agresiva de cáncer en febrero de 2024.

La noticia fue confirmada este jueves por los Philadelphia Eagles, equipo con el que ganó el Super Bowl LII.

Braman jugó en la liga entre 2011 y 2017, formando parte de los Houston Texans y posteriormente de los Eagles, donde se consolidó como un especialista en equipos especiales. También tuvo paso por Long Beach City College e Idaho antes de llegar a la NFL como agente libre no reclutado.

Bryan Braman debutó en la liga con los Texans en 2011, donde jugó tres temporadas. Luego pasó a los Eagles, con quienes disputó cuatro años, incluyendo el histórico Super Bowl LII, en el que vencieron a los New England Patriots.

En ese partido, Braman celebró levantando en brazos a sus hijas, Blakely y Marlowe, ahora de 11 y 8 años. En entrevistas posteriores, aseguró que ganar el campeonato y ser padre fueron “los tres mayores logros de mi vida”.

En total, disputó 97 partidos de temporada regular y registró 56 tacleadas en su carrera como profesional.

A través de un comunicado oficial, los Philadelphia Eagles expresaron su pesar por la muerte de Braman:

The Eagles are saddened to learn of the passing of Bryan Braman pic.twitter.com/5VFJKBKbXZ