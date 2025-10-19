Muere el exjugador de Grandes Ligas Jesús Montero a los 35 años tras un accidente de motocicleta

GENERANDO AUDIO...

Muere el exjugador Jesus Montero. Foto: Getty Images

El mundo del béisbol está de luto tras la muerte de Jesús Montero, exjugador de los Yankees de Nueva York y los Marineros de Seattle, quien falleció a los 35 años tras sufrir un grave accidente de motocicleta en su natal Venezuela, la noticia se dio a conocer este domingo 19 de octubre.

El accidente que le quitó la vida

El incidente ocurrió el 4 de octubre de 2025 en la Avenida Bolívar de Valencia, estado Carabobo. Montero conducía su motocicleta cuando fue impactado por una camioneta cuyo conductor, según reportes locales, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Tras el choque, el pelotero fue trasladado de emergencia a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde recibió atención médica intensiva debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante su hospitalización, Montero sufrió un pulmón perforado, seis costillas rotas, fracturas múltiples en extremidades, así como lesiones en cadera y rodilla. Permaneció en coma inducido, pero no logró superar las heridas.

Una carrera prometedora en las Grandes Ligas

Jesús Montero fue firmado por los Yankees en 2006, cuando apenas tenía 17 años, su talento llamó la atención desde joven, y debutó en las Grandes Ligas en 2011 con Nueva York. Sin embargo, tras jugar solo 18 partidos, fue cambiado a los Marineros de Seattle en un acuerdo que involucró al lanzador Michael Pineda.

Durante su paso por Seattle, Montero disputó 208 encuentros y dejó momentos memorables en el béisbol estadounidense.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2014, cuando, jugando para los Everett AquaSox, protagonizó un incidente con un entrenador que le envió un sándwich de helado, Montero subió a las gradas con un bate y terminó lanzándole el sándwich, un hecho que quedó en la memoria de los aficionados de las ligas menores.

Su última participación profesional fue con las Águilas del Zulia, equipo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, durante la temporada 2020-2021.

La cuenta de la Liga Venezolana de Béisbol publicó un comunicado en sus redes sociales en el que anunciaron la muerte del exjugador.

“Gracias por cada turno, por cada jonrón, por cada jornada en la que defendiste con orgullo nuestros colores. Descansa en paz, Jesús. Tu legado vive en cada fanático que alguna vez celebró contigo”, compartieron en redes sociales.

Montero deja a sus hijos, Loren Alejandra, de 11 años, y Jesús Alejandro, de 10 años, fruto de su relación con la modelo venezolana Taneth Giménez. Su muerte ha conmocionado al béisbol venezolano y a los fanáticos que lo siguieron desde su debut.

Los Yankees de Nueva York expresaron su dolor a través de un comunicado:

“Los Yankees están profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Jesús Montero. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.

Jesús Montero será recordado no solo por su talento en el campo, sino también por su pasión y carisma, que dejó huella en quienes lo vieron jugar. Su carrera, marcada por altas expectativas, momentos de polémica y grandes actuaciones, refleja el viaje de un joven venezolano que alcanzó las Grandes Ligas y se convirtió en referente del béisbol en su país.