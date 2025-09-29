Muere el padre de Romelu Lukaku, jugador del Napoli: “La vida nunca será la misma”
Este lunes 29 de septiembre se dio a conocer la muerte de Roger Lukaku, exfutbolista belgo-congolés y padre de Romelu y Jordan Lukaku, tenía 58 años.
Se dio a conocer que falleció el domingo 28 en la ciudad de Kinshasa, en la República Democrática del Congo y hasta el momento no se han revelado las causas de su deceso.
La carrera de Roger Lukaku
Roger Lukaku debutó en 1986 con el AS Vita Club en Zaire, antes de emigrar a África Sports de Costa de Marfil.
En 1990 llegó a Bélgica, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Militó en equipos como Boom FC, RFC Seraing, Germinal Ekeren, KV Mechelen y KV Oostende, acumulando 47 goles en 135 partidos en el fútbol belga; también tuvo un paso por el Gençlerbirliği de Turquía.
Aunque se retiró de la élite en 1999, continuó jugando hasta 2007, uno de sus mayores logros fue fundar en su país natal el Sporting Club Rojolu, cuyo nombre se forma con las iniciales de su apellido y las de sus hijos.
El mensaje de Romelu Lukaku
Tras conocerse la noticia, Romelu Lukaku, delantero del Napoli y referente de la Selección de Bélgica, se despidió con un emotivo mensaje en Instagram, además de colocar una imagen en la que aparece él de niño junto a su padre, Roger.
“Gracias por enseñarme todo lo que sé. Siempre te estaré agradecido y te apreciaré. La vida nunca será la misma. Protegiéndome y guiándome como nadie más podría. No voy a ser el mismo. El dolor y las lágrimas están fluyendo, pero Dios me dará la fuerza para volver a estar juntos. Gracias por todo. Roger Menama Lukaku, ‘vieux roy’. Mi papá”.
El texto generó una ola de mensajes de apoyo hacia el atacante por parte de aficionados y colegas del fútbol internacional.
El portero del Real Madrid y compañero de selección, Thibaut Courtois, le comentó “fuerza amigo”, mientras que el exjugador Patrick Kluivert comentó un emoji de corazón y uno de dos manos rezando. Mientras que el jugador Jeremy Doku expresó “fuerza, hermano”.
[TAMBIÉN LEE: Muere Raúl Ramírez portero de 19 años en España, tras sufrir un golpe en pleno partido]
Otros futbolistas, entrenadores y referentes del deporte como Clarence Seedorf, Aaron Wan-Bissaka, Antonio Candreva, Sardar Azmoun, entre otros, reaccionaron en apoyo a Lukaku.
Reacciones del Napoli
El Napoli, club en el que milita Romelu Lukaku, también se solidarizó con su delantero en este difícil momento.
“El presidente Aurelio De Laurentiis, el vicepresidente Edoardo De Laurentiis, el entrenador Antonio Conte, el director deportivo Giovanni Manna, la dirección, el cuerpo técnico, el equipo y todo el Napoli se unen en torno a Romelu Lukaku en este momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su amado padre Roger”,señaló la institución italiana en un comunicado oficial.