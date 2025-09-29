Muere el padre de Romelu Lukaku, jugador del Napoli: “La vida nunca será la misma” 

GENERANDO AUDIO...

Roger Lukaku fallece a los 58 años. Foto: Getty Images

Este lunes 29 de septiembre se dio a conocer la muerte de Roger Lukaku, exfutbolista belgo-congolés y padre de Romelu y Jordan Lukaku, tenía 58 años.

Se dio a conocer que falleció el domingo 28 en la ciudad de Kinshasa, en la República Democrática del Congo y hasta el momento no se han revelado las causas de su deceso.

La carrera de Roger Lukaku

Nació en la República Democrática del Congo. Foto: Getty Images

Roger Lukaku debutó en 1986 con el AS Vita Club en Zaire, antes de emigrar a África Sports de Costa de Marfil.

En 1990 llegó a Bélgica, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Militó en equipos como Boom FC, RFC Seraing, Germinal Ekeren, KV Mechelen y KV Oostende, acumulando 47 goles en 135 partidos en el fútbol belga; también tuvo un paso por el Gençlerbirliği de Turquía.

Aunque se retiró de la élite en 1999, continuó jugando hasta 2007, uno de sus mayores logros fue fundar en su país natal el Sporting Club Rojolu, cuyo nombre se forma con las iniciales de su apellido y las de sus hijos.

El mensaje de Romelu Lukaku

Tras conocerse la noticia, Romelu Lukaku, delantero del Napoli y referente de la Selección de Bélgica, se despidió con un emotivo mensaje en Instagram, además de colocar una imagen en la que aparece él de niño junto a su padre, Roger.

“Gracias por enseñarme todo lo que sé. Siempre te estaré agradecido y te apreciaré. La vida nunca será la misma. Protegiéndome y guiándome como nadie más podría. No voy a ser el mismo. El dolor y las lágrimas están fluyendo, pero Dios me dará la fuerza para volver a estar juntos. Gracias por todo. Roger Menama Lukaku, ‘vieux roy’. Mi papá”.

https://www.instagram.com/p/DPLrcR5DUlF

El texto generó una ola de mensajes de apoyo hacia el atacante por parte de aficionados y colegas del fútbol internacional.

El portero del Real Madrid y compañero de selección, Thibaut Courtois, le comentó “fuerza amigo”, mientras que el exjugador Patrick Kluivert comentó un emoji de corazón y uno de dos manos rezando. Mientras que el jugador Jeremy Doku expresó “fuerza, hermano”.

Otros futbolistas, entrenadores y referentes del deporte como Clarence Seedorf, Aaron Wan-Bissaka, Antonio Candreva, Sardar Azmoun, entre otros, reaccionaron en apoyo a Lukaku.

Reacciones del Napoli

El Napoli, club en el que milita Romelu Lukaku, también se solidarizó con su delantero en este difícil momento.