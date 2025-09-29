GENERANDO AUDIO...

Falleció el perro de Lewis Hamilton, tras complicaciones de salud. Foto: Getty

Roscoe, el perro de Lewis Hamilton falleció por problemas de salud el domingo 28 de septiembre de 2025. Así lo compartió el actual piloto de Ferrari en la F1 en sus redes sociales, donde previamente anunció el delicado momento que atravesaba su querido amigo.

El británico también aprovechó para agradecer a todas las personas que le mostraron su amor y apoyo estos días, donde su mascota pasó por momentos complicados y que finalmente terminaron con su vida.

Despedida de Lewis Hamilton

El perro de Lewis Hamilton paso cuatro días con asistencia médica y luchando con todas sus fuerzas para vivir. Sin embargo, los esfuerzos no eran suficientes y el piloto de la Formula 1 tuvo que tomar una muy difícil decisión, despedirse de Roscoe:

“Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a sacrificar a un perro.” Lewis Hamilton, piloto de F1

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Exportero Patricio Toledo sufre infarto en pleno partido homenaje; video]

Duro momento para Hamilton

Lewis compartió en Instagram que decirle adiós de esta manera a Roscoe fue una de las experiencias más dolorosas que ha tenido. Y tras lo sucedido, confesó que ahora siento una profunda conexión con todas aquellas personas que han pasado por la pérdida de una mascota querida.

Roscoe murió en los brazos de Lewis Hamilton

Finalmente, el piloto de Ferrari comentó que su querido amigo falleció mientras lo sostenía entre sus brazos durante la noche del domingo 28 de septiembre.

¿Qué tenía Roscoe?

La semana pasada, el perro de Lewis Hamilton fue hospitalizado porque contrajo neumonía y eso le provocaba serías complicaciones para respirar:

“Fue ingresado al hospital y sedado para calmarlo, mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo.” Lewis Hamilton, piloto de F1

El británico añadió que los médicos lograron recuperar el latido se su querido amigo, pero quedó en coma. Hamilton indicó que tratarían de despertarlo este fin de semana.

El mundo de la F1 se despide de Roscoe

Mercedes, escudería donde fue múltiple campeón Hamilton dedicó grandes imágenes sobre Roscoe y su paso por el equipo:

Alpine fue otra escudería que lamentó la pérdida del piloto británico:

Williams lamentó lo ocurrido con su fiel amigo:

Ferrari señaló que el paddock también sufrió una pérdida:

“El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y conmovió a los aficionados de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles.”, esto y más compartió la Formula 1: