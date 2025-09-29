GENERANDO AUDIO...

Despiden a Javier Sánchez Galindo. Foto: Shutterstock

Javier Sánchez Galindo, exfutbolista mexicano murió a la edad de 77 años. La noticia fue confirmada a través de redes sociales de Cruz Azul, América, y la Federación Mexicana de Futbol, este lunes 29 de septiembre de 2025.

Galindo fue un jugador que también formó parte de la Selección Mexicana y en el Club Deportivo Guadalajara. Su carrera siempre estuvo enmarcada por su rol como lateral izquierdo, donde jugó por años.

Condolencias por Javier Sánchez Galindo

Cruz Azul envió su pésame a familiares y seres queridos de Javier Sánchez Galindo.

En tanto, el Club América lo recordó por ser Campeón de Liga, Campeón de Campeones, Copa de Campeones y Copa Interamericana en la década de los setenta.

La Federación Mexicana de Futbol lamentó su deceso

¿Quién fue Javier Sánchez Galindo?

Javier Sánchez Galindo debutó el 9 de julio de 1967 con Cruz Azul en un empate ante Atlas. Con esa camiseta fue campeón en 11 ocasiones, entre ellas el cuadruplete de 1969 y el tricampeonato de 1971 a 1974. También conquistó la Copa de Campeones en 1969, 1970 y 1971.

Etapas en otros clubes

En 1974 pasó a formar parte de las Chivas del Guadalajara, donde permaneció una temporada antes de llegar al Club América. Con el conjunto azulcrema fue campeón de liga en 1975-76. En 1979 fichó con Los Angeles Aztecs, donde compartió vestuario con Johan Cruyff, disputó diez partidos y brindó dos asistencias. Cerró su carrera en los Coyotes de Neza y anunció su retiro al final de la temporada 1981-82.

Carrera internacional

Fue integrante de la selección mexicana de 1968 a 1977. Durante ese tiempo disputó los Juegos Olímpicos de México 1968 y se consagró campeón del Campeonato de Naciones en 1971.

Títulos con Cruz Azul

Campeonato de Liga, en 1969

Copa, en 1969

Campeón de Campeones, en 1969

Copa de Campeones, en 1969

Campeonato de Liga, en 1970

Copa de Campeones, en 1970

Copa de Campeones, en 1971

Campeonato de Liga, en 1972

Campeonato de Liga, en 1973

Campeonato de Liga, en 1974

Campeón de Campeones, en 1974

Títulos con América

Campeonato de Liga, en 1976

Campeón de Campeones, en 1976

Copa de Campeones, en 1977

Copa Interamericana, en 1978

Título con selección mexicana