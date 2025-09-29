Muere Javier Sánchez Galindo, leyenda del futbol mexicano; con 16 títulos en su palmarés
Javier Sánchez Galindo, exfutbolista mexicano murió a la edad de 77 años. La noticia fue confirmada a través de redes sociales de Cruz Azul, América, y la Federación Mexicana de Futbol, este lunes 29 de septiembre de 2025.
Galindo fue un jugador que también formó parte de la Selección Mexicana y en el Club Deportivo Guadalajara. Su carrera siempre estuvo enmarcada por su rol como lateral izquierdo, donde jugó por años.
Condolencias por Javier Sánchez Galindo
Cruz Azul envió su pésame a familiares y seres queridos de Javier Sánchez Galindo.
En tanto, el Club América lo recordó por ser Campeón de Liga, Campeón de Campeones, Copa de Campeones y Copa Interamericana en la década de los setenta.
La Federación Mexicana de Futbol lamentó su deceso
¿Quién fue Javier Sánchez Galindo?
Javier Sánchez Galindo debutó el 9 de julio de 1967 con Cruz Azul en un empate ante Atlas. Con esa camiseta fue campeón en 11 ocasiones, entre ellas el cuadruplete de 1969 y el tricampeonato de 1971 a 1974. También conquistó la Copa de Campeones en 1969, 1970 y 1971.
Etapas en otros clubes
En 1974 pasó a formar parte de las Chivas del Guadalajara, donde permaneció una temporada antes de llegar al Club América. Con el conjunto azulcrema fue campeón de liga en 1975-76. En 1979 fichó con Los Angeles Aztecs, donde compartió vestuario con Johan Cruyff, disputó diez partidos y brindó dos asistencias. Cerró su carrera en los Coyotes de Neza y anunció su retiro al final de la temporada 1981-82.
Carrera internacional
Fue integrante de la selección mexicana de 1968 a 1977. Durante ese tiempo disputó los Juegos Olímpicos de México 1968 y se consagró campeón del Campeonato de Naciones en 1971.
Títulos con Cruz Azul
- Campeonato de Liga, en 1969
- Copa, en 1969
- Campeón de Campeones, en 1969
- Copa de Campeones, en 1969
- Campeonato de Liga, en 1970
- Copa de Campeones, en 1970
- Copa de Campeones, en 1971
- Campeonato de Liga, en 1972
- Campeonato de Liga, en 1973
- Campeonato de Liga, en 1974
- Campeón de Campeones, en 1974
Títulos con América
- Campeonato de Liga, en 1976
- Campeón de Campeones, en 1976
- Copa de Campeones, en 1977
- Copa Interamericana, en 1978
Título con selección mexicana
- Campeonato de Naciones, en 1971