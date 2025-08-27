Muere joven forcado de 22 años tras brutal embestida de un toro en Portugal

GENERANDO AUDIO...

El mundo taurino de Portugal está de luto tras la muerte del joven. Foto: AFP

Manuel Trindade, joven forcado portugués de 22 años, murió en Lisboa tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante una corrida de toros en la plaza de Campo Pequeño.

El accidente ocurrió el pasado viernes, cuando intentaba ejecutar una pega a un toro de 695 kilos y el percance quedó grabado en video.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

El trágico desenlace ocurrió en el Hospital de San José, donde permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos con diagnóstico de lesiones cerebrales severas. Su muerte conmocionó al mundo taurino en Portugal, país con una fuerte tradición en este tipo de espectáculos.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Manuel participaba en la tercera corrida de la temporada de verano. A petición suya, fue asignado para realizar la pega al primer toro de la noche.

Desde el centro del ruedo, Trindade citó al toro, caminando hacia él, aunque logró sujetarse brevemente al animal, su fuerza lo lanzó contra las tablas de la plaza, golpeándose en la cabeza.

Quedó tendido boca abajo en la arena, sin moverse, mientras sus compañeros intentaban controlar al toro.

Fue trasladado con respiración asistida

Los médicos de la plaza lo estabilizaron de inmediato, pero fue trasladado al hospital donde ingresó con ventilación asistida.

En un primer momento, los especialistas tenían la esperanza de realizar una cirugía neurológica. Sin embargo, la inflamación cerebral impidió cualquier procedimiento. Manuel falleció después.

¿Quién era Manuel Trindade?

Originario de Évora, Manuel era un joven apasionado por la tauromaquia. Formaba parte del grupo de Forcados de São Manços y contaba ya con varias pegas exitosas en plazas de todo el país.

João Fortunato, cabo del grupo, accedió a que Trindade enfrentara al primer toro de la noche debido a su experiencia y seguridad en la arena.

“Perdimos a un gran compañero, pero también a un joven con una enorme vocación. Su memoria quedará siempre entre nosotros”, expresaron sus compañeros en redes sociales.

¿Qué es ser forcado en Portugal?

A diferencia de otras formas de tauromaquia, en Portugal está prohibido matar al toro en la arena. En su lugar, se practica la pega, una técnica única donde los forcados, normalmente organizados en grupos, enfrentan al toro sin capa ni espada, usando únicamente su cuerpo y trabajo en equipo.

Esta tradición se remonta al siglo XVIII y se considera una de las más exigentes y peligrosas del mundo taurino.