Muere Matteo Franzoso, esquiador italiano de 25 años, tras accidente en Chile

GENERANDO AUDIO...

Matteo Franzoso tuvo una lesión en la cabeza. Foto: AFP

El esquiador italiano Matteo Franzoso murió ayer lunes en Santiago de Chile a los 25 años, tras no recuperarse de la lesión en la cabeza que sufrió el fin de semana durante un entrenamiento en el centro de esquí La Parva, informó la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI).

Franzoso se accidentó el sábado en una pista ubicada a 50 kilómetros de la capital chilena. Los médicos lo trasladaron a una clínica de Santiago, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.

La FISI detalló que el atleta sufrió un edema cerebral como consecuencia del golpe y no logró superar las complicaciones derivadas.

Esquiador se preparaba para la temporada y los Juegos Olímpicos

El deportista formaba parte de un grupo de 10 seleccionados italianos que viajaron a Chile el 6 de septiembre para preparar la próxima temporada, que incluye los Juegos Olímpicos de Invierno de Italia en febrero.

El propio centro de esquí La Parva lamentó la tragedia en un comunicado: “La selección italiana de esquí entrena año a año en La Parva, lo que hace que esta situación nos conmueva profundamente”.

Franzoso se perfilaba como una de las jóvenes promesas del esquí alpino. En 2020, logró el cuarto lugar en el Campeonato Mundial Junior de Narvik, Noruega, en la categoría de descenso.

Desde su debut en la Copa del Mundo en 2021, había competido en 17 carreras internacionales.

El deceso conmocionó a la comunidad deportiva. La estadounidense Lindsey Vonn, múltiple campeona mundial y campeona olímpica en 2010, escribió en Instagram: “Esto es increíblemente triste. Hace tres semanas estuve esquiando en esta misma pista… Descansa en paz, Matteo”.

Segundo luto en menos de un año

La muerte de Franzoso ocurre menos de un año después del fallecimiento de Matilde Lorenzi, integrante del equipo reserva de esquí alpino de Italia, quien perdió la vida en octubre de 2024 a los 19 años tras un accidente durante un entrenamiento en su país.

La tragedia de Franzoso se suma así a una serie de pérdidas dolorosas para el esquí italiano, que enfrenta un duro golpe en vísperas de su cita olímpica.