Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

El mundo del fisicoculturismo está de luto tras la muerte de Nikita Tkachuka, conocido como el “Hulk Ruso”. El atleta falleció a los 35 años presuntamente por complicaciones derivadas del uso de una sustancia para acrecentar los músculos, altamente riesgosa.

El fisicoculturista ruso Nikita Tkachuk, famoso en redes sociales por su imponente físico y su apodo de “Hulk Ruso”, falleció a los 35 años, debido a una falla multiorgánica, según informó su esposa, Maria Tkachuk en redes sociales.

“Nikita, mi amado esposo, murió. Sus riñones fallaron, sufrió edema pulmonar y su corazón se rindió”, escribió la esposa de Tkachuka en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto del culturista.

De acuerdo con el diario The Sun, antes de morir el fisicoculturista fue llevado a cuidados intensivos con insuficiencia pulmonar y renal, y más tarde fue puesto en coma inducido médicamente después de sufrir un ataque al corazón.

Según informes de la prensa internacional, la muerte del “Hulk ruso” fue consecuencia del uso de una sustancia peligrosa con la cual buscaba aumentar el volumen muscular de forma artificial. El producto utilizado por Nikita Tkachuka fue Synthol, con cuya farmacéutica firmó un contrato para anunciar sus productos.

“El Synthol, o también llamado Syntherol, es una mezcla de aceite (85%, triglicéridos de cadena mediana o MCT), lidocaína (7,5%, anéstésico local) y alcohol benzilo (7,5%) que se inyecta directamente en el músculo. Actúa como un implante, causando un aumento de volumen de inmediato, explicó a la BBC el doctor César Kálazich, especialista en medicina deportiva de la Clínica MEDS, en Chile.

Nikita Tkachuk y sus músculos desproporcionados

Tras comenzar a utilizar las inyecciones de Synthol, Tkachuka comenzó a experimentar un aumento desproporcionado de sus músculos, hasta que llegaron a “tamaños rídiculo”, describe The Sun. Sin embargo, debido a que había firmado un contrato con la compañía que fabrica dicho producto, el atleta no pudo dejar de usar las inyecciones.

El uso prolongado de esta sustancia deterioró la salud del fisicoculturista, más aún después de que contrajera COVID-19.

Según los reportes de la publicación británica, los pulmones de Nikita “sufrían una enfermedad autoinmune y sus piernas se hinchaban con formaciones de calcio”.

Además, en redes sociales, el mismo Nikita Tkachuk admitió que las mismas formaciones de calcio se encontraron en el área de la articulación de la cadera, y que al hacer una resonancia magnética, los médicos se dieron cuenta de que los vasos sanguíneos y los riñones estaban obstruidos con calcio. Le diagnosticaron sarcoidosis.

Aunque Tkachuk se sometió a múltiples cirugías y trató de volver al entrenamiento, nada volvió a ser lo mismo para él. Incluso, hace dos años admitió que se arrepintió profundamente de sus inyecciones de Synthol, y le rogó a otros que no siguieran su camino.

“Te aconsejaría que pensaras de nuevo, sopesarlo todo, que lo pienses. Simplemente no lo entiendo – bueno, si tu brazo es de 18 pulgadas o 20 pulgadas, qué cambiará en tu vida? Vas a perder mucha salud. No vale la pena. Si pudiera volver a 2015-2016, no lo haría. Básicamente arruiné toda mi carrera deportiva. Si no hubiera hecho las inyecciones y me hubiera quedado en el culturismo, creo que estaría en un nivel competitivo bastante alto ahora.”, dijo en un video publicado en internet.

¿Quién era Nikita Tkachuk, el “Hulk ruso”?

Nikita Tkachuka, mejor conocido como el “Hulk ruso” fue un reconocido fisicoculturista que ganó el título de Maestro de Deportes en Rusia. Con sólo 21 años realizó un levantamiento muerto de 350 kg, una sentadilla de 360 kg y una prensa de banco de 210 kg.