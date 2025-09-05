Muere portero brasileño tras recibir un balonazo en el pecho en pleno partido

GENERANDO AUDIO...

Portero brasileño muere luego de detener un penal. Foto: Getty

Antônio Edson dos Santos Sousa, portero brasileño de futbol sala, murió a consecuencia de un balonazo que recibió directamente en el pecho, al momento de detener un penalti. El joven se desvaneció en la cancha, recibió ayuda y se le trasladó a un hospital, pero ahí habría perdido la vida poco después de su ingreso.

El partido se celebró el pasado martes durante los Juegos de la Semana de la Independencia, en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas, en el municipio de Augusto Corrêa, en el estado de Pará.

Video del portero brasileño que murió por un pelotazo

Pixé, como era conocido el portero brasileño, resguardaba su portería para evitar un penalti en contra de su equipo, el silbante dio la indicación para que se diera el cobro, y éste fue realizado.

Sin embargo, el balón salió exactamente hacia el pecho del arquero, quien recibió el impacto sin poder meter las manos para evitar el fuerte golpe. Cuando Antônio Edson dos Santos Sousa detuvo con éxito el penal, se dirigió hacia unos de sus compañeros, pero en cosa de cinco segundos, el joven se desvaneció

Atención médica al portero brasileño

Luego de caer en pleno partido, Antônio fue trasladado al Hospital de Sao Miguel, donde habría fallecido poco tiempo después de haber ingreso.

Condolencias para Antônio Edson dos Santos Sousa

La Federación Paraense de Futsal (FEFUSPA) envió sus condolencias a familiares y amigos luego del fallecimiento del portero brasileño: