Muere Raúl Ramírez portero de 19 años en España, tras sufrir un golpe en pleno partido

Raúl Ramírez, el portero del Club Deportivo Colindres, falleció este lunes luego de que sufrió un fuerte golpe el pasado sábado en el encuentro frente al Revilla, correspondiente a un partido de Tercera de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

El arquero de tan sólo 19 años tuvo un golpe fortuito en plano partido. Ante lo cual, se le trasladó a un hospital en Valdecilla, donde su estado de salud fue reportado como crítico.

Familia tomó una decisión solidaria

Los seres queridos de Raúl Ramírez viajaron desde Valencia a Cantabria para acompañarlo, aunque enfrentaron dificultades debido a las inundaciones en la región. Luego de que el deceso ocurrió, la familia decidió donar los órganos del joven guardameta, un gesto que fue reconocido por la comunidad deportiva.

Condolencias del futbol y la sociedad

La Federación Cántabra de Futbol expresó sus condolencias y decretó tres días de luto, además de minutos de silencio en todos los partidos de este fin de semana. En un comunicado, señaló que el futbol de la región lloró la repentina pérdida de un joven con gran futuro.

Otras reacciones tras la muerte de Raúl Ramírez

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se declaró conmocionada por la noticia. Describió al portero como un muchacho lleno de sueños y envió su cariño a la familia, amigos y al futbol cántabro en general.

En tanto, el Ayuntamiento de Colindres decretó luto oficial hasta el próximo 2 de octubre:

Por su parte, la Real Federación Española de Futbol se unió al dolor de los familiares, amigos y compañeros de Raúl Ramírez Osorio:

Asimismo, los clubes de primera división en España, como Real Madrid, externaron sus condolencias a los familiares del joven arquero que falleció:

El Club de Sevilla también envió su sentido pésame por el fallecimiento de Raúl Ramírez Osorio: