Dos boxeadores japoneses murieron en el mismo evento deportivo por lesiones cerebrales sufridas en peleas separadas, según informaron las autoridades. Se trata de los deportistas Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, super peso pluma y peso ligero respectivamente, los cuales pelearon en la misma velada el pasado 2 de agosto en el Salón Korakuen de Tokio.

Según los informes, los dos boxeadores de 28 años de edad, fueron trasladados a un hospital donde los sometieron a cirugías cerebrales.

¿Qué le pasó a los boxeadores japoneses que murieron en el mismo evento?

Shigetoshi Kotari alcanzó un empate después de 12 asaltos contra su compatriota Yamato Hata, y poco después quedó inconsciente. Kotari falleció la noche del 8 de agosto, según informó su gimnasio M.T. Boxing la noche del sábado en su página web.

Por otro lado, Hiromasa Urakawa “sucumbió trágicamente a las heridas sufridas en su pelea”, por lo que el encuentro fue detenida en el octavo y último asalto contra Yoji Saito, indicó la WBO en Instagram. Urakawa murió la noche del sábado, según la prensa local.

Tsuyoshi Yasukochi, secretario general de la Comisión Japonesa de Boxeo, dijo a medios locales que podría ser “la primera vez en Japón que dos peleadores tuvieran cirugías de apertura de cráneo por heridas sufridas en el mismo evento”.