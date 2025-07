Mujeres reaccionan contra mensajes machistas de Javier “Chicharito” Hernández

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Mujeres de distintas esferas de la sociedad reaccionaron a los mensajes machistas de Javier Chicharito Hernández. Desde la presidenta de México, hasta las jugadoras del Chivas femenil han criticado las palabras que el futbolista compartió a través de un video en redes sociales el pasado 18 de julio, en el cual aseguró, entre otras cosas, que las “mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad haciendo a la sociedad hipersensible”.

Claudia Sheinbaum, Citlali Hernandez y las futbolistas del Chivas femenil critican al “Chicharito”

Tras la polémica que desataron los mensajes machistas de Javier Hernández en redes sociales, distintas figuras públicas se pronunciaron al respecto. Una de ellas fue la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, quien durante la conferencia matutina de este 23 de julio dijo que: “es un buen futbolista el ‘Chicharito’, pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres todavía tiene mucho que aprender”.

“Las mujeres podemos ser lo que queramos ser y es una relación de igualdad. Ya está en la Constitución, se llama ‘igualdad sustantiva’ […]. Aquellas ideas de que las mujeres nuestro papel es estar en la casa claro que amamos a nuestras familias y nos gusta estar con nuestros hijos y nuestros maridos, pero las mujeres tenemos todo para poder desarrollarnos“, agregó la mandataria.

“Esta idea es muy machista, vamos a decirlo con su nombre y no es por polemizar con el ‘Chicharito’, pero si es importante que todos los hombres del país reconozcan a las mujeres como personas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal mexicano también se posicionó al respecto e hizo “un llamado permanente a la reflexión, la discusión colectiva, y a la acción en todos los ámbitos de la sociedad”.

“La Secretaría de las Mujeres rechaza la difusión de este tipo de discursos sexistas, machistas y misóginos, ya que las mujeres tienen el mismo derecho y capacidad de desarrollar su proyecto de vida fuera de los estereotipos de género”, dijo la dependencia a cargo de Citlalli Hernández.

En el comunicado emitido por dicha secretaría, también se celebró la “reacción de la sociedad” respecto a las declaraciones de Hernández Balcázar:

“[La Secretaría de las Mujeres] celebra la reacción de la sociedad, que en su mayoría, cuestiona los mensajes del futbolista que intentan colocar a las mujeres al servicio de los hombres”.

Por otro lado, la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, dijo, tras ser cuestionada sobre el hecho:

“La Liga tiene un protocolo claro, un reglamento… Hoy todos los clubes cuentan con una comisión de género, con un equipo capacitado en donde pueden recibir esta información, trabajarla, analizarla, revisarla y saber cómo está impactando”.

Entre las jugadoras que levantaron la voz en contra de lo dicho por Hernández estuvieron Blanca Félix, Daniela Delgado Jaqueline Rodríguez y Joselyn de la Rosa, quienes replicaron en sus historias de Instagram el video en el que la creadora de contenido Mariana Valle, responde al “Chicharito”.

“La opresión no está en barrer, está en que durante siglos barrer, cocinar y cuidar fueron asignados como un destino biológico de las mujeres. No queremos hombres proveedores de dinero, sino de igualdad, de conciencia, de cuidados y de presencia emocional, porque el dinero no pagará las horas invisibles de las que ustedes siempre se desentendieron”, se escucha en el video citado por las futbolistas.

¿Qué dijo el “Chicharito” Hernández?

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el futbolista dijo que las “mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad haciendo a la sociedad hipersensible”.

“Encarnen su energía femenina: cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando. Sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres”, también dice en su publicación.

“No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas feliz, porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas”, agregó.

“Hombres estamos fallando en la falta de compromiso. Poner a nuestra pareja al último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos porque están tratando de erradicar la masculinidad porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas, pero ustedes mujeres tienen que aprender a recibir y honrar la masculinidad”, dijo.

“A veces la verdad puede doler al instante pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado”, concluye el futbolista.