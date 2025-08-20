Mundial 2026: ¿cuánto costará entrar a un partido en México?
El Mundial 2026 será un evento que se repartirá en tres sedes entre México, Estados Unidos y Canadá, con la salida a la venta de paquetes o abonos hospitality, los cuales son paquetes de lujo que contienen diversas amenidades. La gente se pregunta ¿cuánto costará acudir en México a un partido?, te decimos lo que se sabe hasta el momento.
Hay que tomar en cuenta que solo se utilizarán tres sedes en México para la realización de nueve partidos hasta el momento, por lo que se espera se agoten las entradas rápidamente.
¿Cuánto costará ir a la Copa Mundial 2026 de futbol en México?
El Mundial de futbol 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y contará con tres sedes mexicanas:
- Estadio Ciudad de México, más conocido como Estadio Azteca
- Estadio de Monterrey en Nuevo León
- Estadio de Guadalajara en Jalisco
En total, en territorio mexicano se disputarán nueve partidos, por lo que la demanda de boletos será muy alta. Será hasta el 10 de septiembre que se llevará a cabo el sorteo preferente de Visa, se trata de la primera fase para poder solicitar boletos al público en general.
¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial 2026 en México?
Hasta el momento, no se han liberado los boletos de venta al público en general. Sin embargo, la FIFA ya puso a disposición paquetes de lujo que tienen costos elevados, pero que ya están disponibles para quien quiera adquirirlos.
Los precios varían según la sede y el tipo de acceso. Estos son algunos de los costos confirmados:
Estadio Monterrey – 14 de junio
- Pitchside Lounge: $87,500 pesos
- FIFA Pavilion: $35,700 pesos
- Standard+: $37,750 pesos
Estadio Azteca – 17 de junio
- VIP Standard: $108,600 pesos
- Champions Club: $73,400 pesos
- Standard+: $78,500 pesos
Estadio Monterrey – 20 de junio
- VIP Standard: $76,450 pesos
- FIFA Pavilion: $35,700 pesos
- Standard+: $37,750 pesos
Estadio Guadalajara – 23 de junio
- Pitchside Lounge: $77,450 pesos
- Standard+: $83,500 pesos
- VIP Standard: $64,400 pesos
- VIP Standard+: $69,400 pesos
- Trophy Lounge: $56,350 pesos
- Trophy Standard+: $60,350 pesos
Estadio Monterrey – 24 de junio
- Pitchside Lounge: $85,500 pesos
- VIP Standard: $73,450 pesos
- Standard+: $55,350 pesos
- FIFA Pavilion: $34,700 pesos
- Standard+: $37,200 pesos
Estadio Guadalajara – 26 de junio
- Pitchside Lounge: $91,500 pesos
- VIP Standard: $98,580 pesos
- Trophy Lounge: $72,450 pesos
- Trophy Standard+: $77,450 pesos
Estadio Monterrey – 29 de junio
- Pitchside Lounge: $102,600 pesos
- Standard+: $107,650 pesos
- VIP Standard: $89,550 pesos
- Standard+: $77,450 pesos
- FIFA Pavilion: $55,350 pesos
- Standard+: $59,350 pesos
Estadio Azteca – 30 de junio
- VIP Standard: $129,800 pesos
- Champions Club: $78,500 pesos
- Standard+: $83,500 pesos
Precio promedio de boletos individuales
En la modalidad de Single Match, los boletos rondan entre $34,200 pesos y $78,500 pesos, dependiendo de la sede y la categoría.
¿Es accesible ir al Mundial 2026 en México?
Con los precios actuales, asistir a un partido del Mundial 2026 requiere un ahorro considerable.
Por ejemplo, para pagar un boleto de 87,500 pesos en el Pitchside Lounge de Monterrey, un trabajador con salario mínimo de $278.80 pesos diarios tendría que destinar más de 313 días de ingreso sin gastos adicionales.
En las zonas fronterizas, donde el salario mínimo es de $419.88 pesos, se requerirían más de 208 días de sueldo.
Venta de boletos al público en general
La FIFA aún no libera la venta general, pero los aficionados pueden registrarse en la página oficial para recibir notificaciones cuando los boletos estén disponibles.
Se espera que los precios sean más accesibles en comparación con los paquetes de hospitalidad que actualmente se menciona están en oferta.