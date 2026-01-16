Mundial 2026 dejará dos Méxicos comerciales: los retos alrededor de los estadios, qué legado dejará

GENERANDO AUDIO...

Estadio Ciudad de México, sede del Mundial 2026. Foto: Getty images

El Mundial 2026 impactará en la creación de negocios y en la transformación de los entornos urbanos y dejará dos Méxicos comerciales, reveló un análisis de Vianey Macías para Spot2 (spot2.mx), un marketplace dedicado al sector inmobiliario comercial.

El informe analizó cómo se ha comportado el comercio en un radio de 2.5 km alrededor de cada estadio mundialista.

Y destacó que la investigación pone en evidencia una dualidad en la planificación urbana de México, pues mientras el Estadio Azteca es un ejemplo de integración urbana, porque está dentro de una zona densa, con servicios y movilidad ya consolidados, los estadios Akron y BBVA siguen otra lógica, más parecida al llamado modelo americano, pues se ubican en la periferia, lejos del centro urbano, y su acceso depende casi por completo del automóvil.

Radiografía de crecimiento: 2022 vs. 2026

El análisis confirmó que las zonas con mayor densidad urbana son las que más atraen la apertura de nuevos negocios, es decir, donde ya hay movimiento y comercio establecido, se presenta un mayor crecimiento en número de locales.

En cambio, en las áreas periféricas la expansión es más lenta y controlada, ya que suele depender de estrategias de desarrollo planeadas para el mediano y largo plazo.

Fuente: Elaboración con base en información de mercado de Spot2, enero 2026.



Fuente: Elaboración con base en información de mercado de Spot2, enero 2026.



El caso del Estadio Azteca

De acuerdo con el informe, el Estadio Azteca se ubica en un entorno urbano consolidado y altamente integrado, con una fuerte presencia de establecimientos económicos y donde predomina el comercio, los negocios de alimentos y bebidas y los servicios personales. En este contexto, el estadio forma parte de una dinámica comercial cotidiana que se mantiene activa más allá de los eventos deportivos.

Desde el ángulo inmobiliario, esta integración se traduce en precios comerciales elevados y estables, por ejemplo; los rangos de renta pasaron de 18.86 dólares por m² (320.62 pesos mexicanos por m²) en 2022 a 27.89 dólares por m² ( 474.13 por m²) en 2026, lo que implica un incremento de 31%.

“No obstante, el crecimiento es de carácter defensivo, limitado por la saturación comercial y la escasez de suelo disponible para nueva oferta”, destacó el análisis.

Cambio en la concentración de establecimientos comerciales Estadio Azteca.



Los datos de crecimiento de establecimientos comerciales confirmaron que el valor en este entorno se generó principalmente por reposicionamiento y sofisticación del mix comercial, más que por expansión territorial.

“El estadio actúa como amplificador de consumo, no como detonador urbano, por lo que la estrategia óptima se centra en usos mixtos, experiencias de consumo y renovación de activos existentes”. Informe de Spot2

Estadio BBVA: una periferia planificada, pero con aislamiento funcional

El análisis expuso que el Estadio BBVA se localiza en “una periferia planificada, con alta densidad comercial pero con una clara separación entre usos residenciales, comerciales y de entretenimiento. En este esquema, el estadio opera como un nodo especializado, más que como parte de una trama urbana continua”.

También aclaró que los comercios circundantes se caracterizan por su formalidad y estructura, con una fuerte presencia de restaurantes, entretenimiento y servicios de ticket medio-alto.

Lo anterior permitió que los precios promedio comerciales pasaran de 17.72 dólares por m² en 2022 a 21.07 dólares por m² en 2026, reflejando incrementos de 12% y una fase clara de consolidación.

Cambio en la concentración de establecimientos comerciales Estadio BBVA.



Y mencionó que el principal reto estratégico es “reducir el aislamiento funcional mediante mejoras en conectividad y mezcla de usos, con el fin de construir un distrito de consumo más resiliente en el largo plazo”.

Estadio Akron: aislamiento con potencial de integración

En el caso del Estadio Akron, el inmueble se inserta en un entorno comercial aún en proceso de formación, compartió Spot2.

“Actualmente, el estadio opera como una isla de consumo, donde la actividad comercial se activa principalmente durante eventos y depende de desplazamientos específicos, más que de flujos urbanos permanentes”, destaca Spot2.

Esta zona refleja su potencial en precios comerciales aún competitivos, que pasaron de 13.86 dólares el m² en 2022 a 24.04 dólares el m² en 2026, con incrementos de 48%, el mayor crecimiento relativo entre los casos analizados.

“Este comportamiento confirma un mercado en expansión, con amplio margen para maduración”. Informe de Spot2

Cambio en la concentración de establecimientos comerciales Estadio Akron.

El informe reveló que “el mayor potencial de valor no radica en perpetuar el aislamiento, sino en avanzar hacia una integración progresiva, incorporando comercio de cercanía, servicios recurrentes y entretenimiento permanente”.

¿Qué legado dejará el Mundial 2026?

En el Estadio Azteca, el legado será una zona urbana más conectada y profesionalizada. En el Akron y BBVA, el legado será la consolidación de polos de inversión de alta gama que terminarán de urbanizar las periferias de Guadalajara y Monterrey.

Spot2 dijo que “los estadios mundialistas funcionan como nodos de consumo urbano, no solo deportivos”, por lo que los entornos con base comercial previa sólida capturarán mejor el legado del Mundial.

También adelantó que el crecimiento asociado al Mundial 2026 no se concentra exclusivamente en sus entornos inmediatos.

“De manera paralela, los corredores turísticos y zonas de alta vocación recreativa en los estados sede están capturando una parte significativa de la inversión comercial, particularmente en giros de alimentos y bebidas, hospedaje, entretenimiento y servicios al visitante”, destacó.

Y concluyó que al igual que el turismo en México se concentra en áreas con infraestructura consolidada, imagen urbana y atractivo cultural, el Mundial refuerza la idea de que su impacto es territorialmente selectivo y estructural, más que puntual o exclusivo de los estadios.













