Mundial Femenil podría realizarse en México, Costa Rica y Jamaica. FOTO: AFP

Estados Unidos anunció la inclusión de México, Costa Rica y Jamaica en su candidatura para organizar la Copa Mundial Femenil 2031, la única presentada ante la FIFA hasta el momento.

“Estamos muy orgullosos de liderar esta candidatura junto con nuestros socios de la Concacaf”, declaró Cindy Parlow Cone, presidenta de US Soccer, durante la presentación de la alianza en Nueva York.

La dirigente aseguró que los cuatro países tienen “una oportunidad extraordinaria de organizar la Copa Mundial Femenil más grande e impactante de la historia”.

Única candidatura presentada para el Mundial Femenil 2031

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había adelantado en abril que la propuesta estadounidense era la única en curso para albergar el torneo, que por primera vez se ampliará a 48 selecciones.

En esa ocasión, Infantino mencionó que Estados Unidos podría asociarse con otros miembros de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), lo que se confirmó con la participación de México, Costa Rica y Jamaica.

La candidatura conjunta deberá ser aprobada por el Congreso de la FIFA, previsto para el 30 de abril de 2026 en Vancouver.

México, Costa Rica y Jamaica buscan hacer historia

De concretarse, México, Costa Rica y Jamaica albergarían por primera vez una Copa del Mundial Femenil, mientras que Estados Unidos ya fue sede en 1999 y 2003.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, destacó que esta propuesta “refleja la confianza que la FIFA y la Concacaf han depositado en nuestras federaciones para continuar impulsando el desarrollo del fútbol femenil”.

Por su parte, el costarricense Osael Maroto afirmó que el proyecto representa “uno de los avances más positivos para el crecimiento del fútbol en nuestro país”, recordando la experiencia de Costa Rica en los Mundiales Sub-17 de 2014 y Sub-20 de 2022.

Un nuevo ciclo de eventos deportivos en Norteamérica

La candidatura se sumaría a la cadena de grandes eventos deportivos en la región, como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial varonil 2026, que también organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Parlow Cone subrayó que “el interés por el fútbol femenil está en auge”, destacando que Estados Unidos cuenta con dos ligas profesionales, estadios llenos y récords en derechos televisivos y patrocinios.

Finalmente, reveló que más de 30 ciudades han mostrado interés en albergar partidos del Mundial Femenil 2031.