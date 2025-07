GENERANDO AUDIO...

Tres nadadores no irián a la Universiada Mundial… ¿por qué? | Foto: Pixabay

Santiago Blanco y Circe Garrido, nadadores mexicanos, acusaron al Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) de despojarlos injustificadamente de su derecho a participar en la Universiada Mundial 2025 que se disputará en Alemania, a pesar de ganarse su lugar en el selectivo nacional y pagar 80 mil pesos para viajar a la competencia.

Diversos medios nacionales aseguraron que Alexis Romero también sufre la misma situación; por esta razón, se convocó a una manifestación pacífica frente a Palacio Nacional para pedir justicia a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al momento, las autoridades señaladas no han respondido a las acusaciones.

Santiago Blanco denuncia injusticias por la Universiada Mundial

A través de su cuenta de Instagram, Santiago Blanco denunció el pasado 2 de julio que, a 14 días de los Juegos Mundiales Universitarios de Verano FISU 2025, evento mejor conocido como Universiada Mundial, el CONDDE ha tratado de sacarlo de la competencia.

“Clasifiqué como número 1 de la Selección Nacional en Natación para representar a México en Alemania y, a tan solo pocos días, a mí y otros nadadores nos están intentando sacar de esta selección sin sustento técnico ni argumentación razonable”. Santiago Blanco, nadador de alto rendimiento

Blanco también denunció que el propio CONDDE les pidió a los competidores pagar 80 mil pesos para poder consumar su participación en el evento deportivo.

“Después de que lo pagamos, el día lunes nos avisaron que querían darle nuestros lugares a nadadores que estaban por debajo de nosotros en el ranking”, señaló en Instagram.

El diario Proceso expuso un supuesto documento en el que Manuel Merodio, secretario ejecutivo general del CONDDE, solicitaba al rector de la Universidad Anáhuac, Cipriano Sánchez García, cubrir dicho monto por participante.

“El costo por participante sera de $80,000.00 Pesos M.N., cantidad que cubrirá de cada participante: Kit de uniforme, maleta de viaje, vuelo redondo con salida desde la Ciudad de México, transportación interna durante todo el evento, alimentación, hospedaje, jueceo y cuota de inscripción FISU“, se lee en el supuesto documento firmado por Merodio.

Fuente: Proceso

Fuente: Proceso

En dicho documento, aparecen los nombres de los estudiantes Alexis Romero y Santiago Blanco, quienes participarían en varias modalidades dentro de la Universiada Mundial de Alemania.

Proceso recordó que el CONDDE, al ser un organismo que ya no cuenta con el Registro Único del Deporte (RUD), no puede recibir recursos federales por deber dinero a la CONADE y timar a un grupo de universidades. “Esta situación derivó en que México no tuviera participación en la Universiada Mundial 2023 en Chengdú, China”, señaló la revista.

¿Qué pasa en el caso de Circe Garrido? Esto dijo

La nadadora Circe Garrido confirmó el mismo 2 de julio al portal Multimedios Puebla que, a menos de dos semanas, se les notificó a ella y Santiago Blanco que habían quedado fuera de la Universiada Mundial por decisión del CONDDE.

Además, aseguró que ambos competidores ya contaban con hospedaje y vuelos para viajar a Berlín, Alemania; todo esto gracias a que contó con apoyo institucional para poder cubrir los gastos, según dijo al medio.

Así como Blanco, la nadadora denunció que no existe una justificación sólida sobre la razón de que, de la noche a la mañana, ya no fueran considerados para participar en los Juegos Mundiales Universitarios de Verano FISU 2025.

También reconoció que únicamente tienen comunicación con Jorge Quiñones, director del CONDDE; sin embargo, no existe un documento oficial que avale la situación de los atletas.

Multimedios Puebla reafirmó que otros nadadores, cuya identidad no ha sido revelada, participarán en la Universiada Mundial, pese a que no hay claridad sobre cómo consiguieron su clasificación y por qué fueron seleccionados.

Blanco, Garrido y Romero se ganaron su participación en la Universiada Mundial

Santiago Blanco y Circe Garrido se ganaron su clasificación a los Juegos Mundiales Universitarios de Verano, según dijeron; ambos tuvieron una destacada participación en la pasada Universiada Nacional.

Blanco, representante de la Universidad Anáhuac Campus Norte, terminó en cuarto lugar dentro de la categoría 50 metros libres varonil; cuarto lugar en 50 metros mariposa; segundo lugar en 100 metros libres varonil, y quinto lugar en 100 metros mariposa varonil.

El pasado 16 de junio, el nadador compartió en sus redes sociales: “Oficialmente seleccionado para los Juegos Mundiales Universitarios en Alemania“. La Universidad Anáhuac, a la que representaría en la competencia, respondió: “Nos sentimos muy orgullosos de que un León como tú nos represente”.

Por su parte, Circe Garrido, representante de la Universidad Anáhuac Puebla, terminó la pasada Universiada Nacional con los siguientes resultados:

Segundo lugar en 50 metros libres femenil

Segundo lugar en 50 metros dorso femenil

Segundo lugar en 50 metros mariposa femenil

Segundo lugar en 100 metros dorso femenil

Segundo lugar en 200 metros dorso femenil

Por su parte, Alexis Romero, estudiante de Dirección del Deporte y del programa en Liderazgo Deportivo Acción en la Universidad Anáhuac, ganó tres medallas de oro en 50 metros pecho, 100 metros pecho y 200 metro pecho en la pasada Universiada Nacional 2025.

Gracias a su desempeño en el evento que se llevó a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Romero aseguró su lugar para representar a México en la Universiada Mundial de la FISU 2025, según la Anáhuac.

CONDDE y Universidad Anáhuac no han respondido

Ni la Universidad Anáhuac Campus Norte ni la Universidad Anáhuac Puebla han respondido a los señalamientos de los atletas mexicanos, a pesar de expresar su apoyo previamente a Santiago Blanco.

Por su parte, la CONDDE tampoco ha ofrecido una explicación sobre la decisión con respecto a los nadadores mexicanos y su participación en la Universiada Mundial de Alemania.

Sin embargo, Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), respondió al video de Blanco, ofreciéndole la oportunidad de platicarle sobre su situación.

“En breve nos pondremos en contacto contigo para conversar más a fondo. Como bien sabes, el CONDDE es un organismo independiente de CONADE, pero me gustaría poder escucharte y conocer con mayor detalle tu situación”, Rommel Pacheco, CONADE

Este viernes, el propio Santiago Blanco compartió una historia de Instagram desde la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, asegurando que interpuso un recurso de apelación.

El nadador agradeció a María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), por apoyarlo en esta situación.

Convocan a manifestación pacífica en Palacio Nacional

Como parte de la inconformidad del nadador de la Universidad Anáhuac, se convocó a una manifestación pacífica frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

“Este domingo 6 de julio a las 9:00 AM, nos reuniremos en una protesta pacífica frente a Palacio Nacional para alzar la voz en favor del mérito, la transparencia y el respeto al esfuerzo de los deportistas mexicanos”. Santiago Blanco

Manifestación “Justicia para el Deporte” ¿Cuándo? Domingo 6 de julio de 2025

Domingo 6 de julio de 2025 ¿A qué hora? 09:00 horas

09:00 horas ¿En dónde? Palacio Nacional, Ciudad de México

Además, el joven deportista mexicano justificó la manifestación de esta manera: “Esto le pasa a atletas en todo México, los que entrenan, compiten y se esfuerzan para que, al final del día les arrebatan sus sueños”.

“Esta lucha ya no es solo por nosotros, es por todo el deporte en México“, remató.

Colegas deportistas como la nadadora Teresa Ixchel Alonso expresó su solidaridad. “Te creo, te respaldo y te acompaño. Ningún atleta debería ser ignorado ni violentado después de tanto esfuerzo. Estaré presente en tu protesta pacífica”.

Cabe señalar que la Universiada Mundial de la FISU 2025 se llevará a cabo del miércoles 16 de julio al domingo 27 de julio, en donde alrededor de 8 mil 500 estudiantes-atletas y oficiales de más de 100 países competirán por medallas en 18 deportes, según su portal oficial.