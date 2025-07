GENERANDO AUDIO...

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) se reunieron con deportistas mexicanos que aseguran haber sufrido injusticias por parte del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), según reveló el nadador Santiago Blanco, quien fue relegado de participar en la Universiada Mundial 2025.

La semana pasada, Blanco Güido publicó un video denunciando que tanto él como otros atletas habían sido notificados de que no participarían en la competencia en Alemania a pesar de ganarse su lugar y pagar 80 mil pesos para viajar; el CONDDE aún no ha dado declaraciones al respecto.

Nadadores y atletas se reúnen con SEP y CONADE: ¿qué se dijo?

Santiago Blanco, nadador de la Universidad Anáhuac Campus Norte, compartió en sus redes sociales una reunión entre atletas de todo el país con autoridades de la CONADE y la SEP; en este sentido, se revisó su caso rumbo a los Juegos Mundiales Universitarios de Verano FISU 2025.

“La reunión fue clave para establecer un plan de acción porque el tiempo se acaba. Hoy mismo se informará al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y de igual manera, hoy mismo se nos dará un respuesta”. Santiago Blanco

Hasta el momento, no se han dado a conocer los pormenores del plan de acción; sin embargo, el propio nadador universitario aseguró que el martes 8 de julio habrá una reunión con el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Por otro lado, informó que recibió una respuesta oficial por parte de Alemania, país en donde se llevará a cabo la Universiada Mundial del 16 al 27 de julio, es decir, en tan solo nueve días.

“Sabemos que el CONDDE tiene el único aval para inscribirnos, pero aún están a tiempo de revisar nuestros casos y hacer lo correcto”, escribió Santiago Blanco en Instagram.

Esto han dicho las autoridades mexicanas sobre el problema con nadadores

Tras la mesa de diálogo del domingo, Luis Rivera, subdirector de Calidad para el Deporte, declaró que “la CONADE no tiene injerencia en la inscripción a eventos internacionales“, pero acompañará a los atletas en su proceso.

“No nos queda de otra más que acompañarlos en este proceso, tratamos de darle la mayor tranquilidad posible que era lo que queríamos hacer en esta en esta reunión“, dijo al medio ESTO En Línea.

Además, Rivera señaló: “Desde la CONADE, en acompañamiento de la Secretaría de Educación Pública, estamos del lado de los deportistas, eso es el acompañamiento que hoy nos comprometimos”.

Un día antes de la mesa de diálogo, Santiago Blanco y Circe Garrido se reunieron con Rommel Pacheco, titular de la CONADE; Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de la SEP, y Jahir Ocampo Marroquín, Director del Centro de Entrenamiento Nacional de Alto Rendimiento (CENAR).

Cabe destacar que ni el CONDDE ni las autoridades universitarias representadas por los atletas han ofrecido explicaciones al respecto de la separación de sus estudiantes-deportistas de la Universiada Mundial.

Se canceló la manifestación en Palacio Nacional

El pasado 2 de julio, Santiago Blanco convocó a una manifestación pacífica en Palacio Nacional, planeada para el domingo 6 de julio. Ante la atención por parte de autoridades de la SEP, se anunció que se cancelaría.

“Ya estamos en contacto con instancias nacionales, por lo que hemos decidido cancelar la marcha. Porque ya vamos a ser escuchados y el siguiente paso es trabajar juntos para hacer justicia”. Santiago Blanco

A poco más de una semana del inicio de los Juegos Mundiales Universitarios de Verano FISU 2025, no se ha establecido una resolución a favor de los atletas mexicanos inconformes.

Un repaso al caso de los nadadores que quedaron fuera de la Universiada Mundial 2025

El miércoles 2 de julio, Santiago Blanco denunció que, a 14 días de los Juegos Mundiales Universitarios de Verano FISU 2025, el CONDDE lo sacó de la competencia, junto a otros compañeros, para darle sus lugares a otros deportistas sin justificación.

“Clasifiqué como número 1 de la Selección Nacional en Natación para representar a México en Alemania y, a tan solo pocos días, a mí y otros nadadores nos están intentando sacar de esta selección sin sustento técnico ni argumentación razonable”. Santiago Blanco

Ese mismo día, un medio poblano informó que Circe Garrido, nadadora de la Universidad Anáhuac Puebla, también había sido informada de que había quedado fuera de la competencia en Alemania.

Ambos informaron que, además de ellos, otros atletas sufrían la misma situación y medios de difusión nacional dieron a conocer que Alexis Romero también había quedado fuera por designación del CONDDE.

Tanto Santiago como Circe denunciaron que, además de ganarse su lugar con méritos deportivos, ya habían realizado los gastos de hospedaje y traslado a Alemania; en el caso del nadador, tuvo que hacer un pago por 80 mil pesos, según lo establecido por el CONDDE.

La revista Proceso publicó un presunto documentoen el que Manuel Merodio, secretario ejecutivo general del CONDDE, solicitaba al rector de la Universidad Anáhuac, Cipriano Sánchez García, cubrir dicho monto por participante.

“El costo por participante sera de $80,000.00 Pesos M.N., cantidad que cubrirá de cada participante: Kit de uniforme, maleta de viaje, vuelo redondo con salida desde la Ciudad de México, transportación interna durante todo el evento, alimentación, hospedaje, jueceo y cuota de inscripción FISU“, se lee en el supuesto documento firmado por Merodio.

Proceso recordó que el CONDDE, al ser un organismo que ya no cuenta con el Registro Único del Deporte (RUD), no puede recibir recursos federales por deber dinero a la CONADE y timar a un grupo de universidades.

En el marco de la mesa de diálogo de este domingo, Santiago Blanco también señaló que toda la comunicación que han tenido los deportistas con el CONDDE ha sido a través de WhatsApp, desde el pago por 80 mil pesos hasta el anuncio de su salida de la Universiada Mundial.

“Vía WhatsApp, porque ni siquiera fueron para dar sustento técnico, nos dicen: Esta es la lista. Quedan fuera. Intentamos comunicarnos para que nos dieran una respuesta, para que nos explicaran. No nos dicen, ya no responden, no sabemos qué pasó con nuestro dinero, pero lo que nos importa es competir”, dijo a ESTO En Línea.