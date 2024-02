Nadal genera polémica sobre la brecha salarial entre varones y mujeres en el tenis

Rafael Nadal habló de la brecha salarial en el tenis. Foto: AFP

El tenista español Rafael Nadal generó polémica al expresar su opinión sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres en el tenis al declarar “lo que no soy es hipócrita. La inversión en deporte femenino debe ser la misma que en deporte masculino, pero los sueldos no”.

En una entrevista concedida al programa “El Objetivo” de La Sexta, Rafael Nadal argumentó que la igualdad no reside en regalar, sino en otorgar oportunidades equitativas.

Afirmó que si una mujer, como Serena Williams, genera más ingresos que él, debería ganar más. Sin embargo, Nadal reconoció que la igualdad en el tenis femenino llegó antes debido a la popularidad del deporte en un momento específico.

La entrevista también abordó la reciente asociación de Nadal con Arabia Saudita como embajador del tenis. Ante la pregunta sobre la necesidad de involucrarse en este acuerdo, el manacori admitió que no lo necesitaba económicamente, pero defendió su decisión de promover el tenis en el país.

Sobre las críticas relacionadas con los derechos humanos en Arabia Saudita, Nadal señaló que el país necesita mejorar pero insistió en su intención de trabajar en proyectos que beneficien a las personas a través del deporte.

“No creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen”, apuntó, aceptando la valoración pública de que todo el que se va al país saudí lo hace por dinero. “Entiendo que la gente lo piense. Que hay cosas que hoy día se tienen que mejorar, sin ninguna duda. Es un país que va muy retrasado en muchas cosas”, afirmó.

“El país se ha abierto recientemente. Que el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10 años, 15 años, te diré, me equivoqué por completo. Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos. Si eso no ocurre, diré que cometí un error”, añadió.