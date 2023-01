Nadal queda fuera del Abierto de Australia por lesión, ¿qué tiene el tenista?

El español Rafael Nadal, vigente campeón del Abierto de Australia, se despidió este miércoles del torneo con una derrota ante el estadounidense Mackenzie McDonald y una lesión del primer Grand Slam del año, por eso te contamos qué padece el tenista ibérico.

Codo, hombro, mano, espalda, cadera, pie, abdominales y ahora la cadera: las lesiones han sido una constante en la carrera de Nadal que, sin embargo, se ha vuelto especialista en sufrir, recuperarse y perseverar.

“No puedo decir que no estoy destrozado mentalmente en este momento, porque estaría mintiendo”, dijo Rafael Nadal después en una rueda de prensa donde se le vio abatido y con la voz a punto de quebrar.

Perseguido constantemente por lesiones, Nadal aseguró que quiere “seguir jugando tenis” y que no quiere “dar un paso atrás”. Pero “el vaso se va llenando y llega un momento que el agua puede salir por fuera”, agregó.

Hacía siete años, precisamente desde que perdió en primera ronda de Melbourne contra su compatriota Fernando Verdasco en 2016, que el ganador de 22 Grand Slams no se despedía tan temprano de uno de los cuatro grandes torneos.

“No quería retirarme siendo el defensor del título aquí”, explicó Nadal, cuya eliminación deja al serbio Novak Djokovic todavía como más favorito para alzar el trofeo e igualar su récord de 22 Grand Slams.

La lesión de la cadera de Rafa Nadal llegó en una acción desafortunada cuando el manacorí trató de alcanzar una pelota sobre el lado de su revés y el estiramiento que realizó con las piernas para seguir con opciones en el punto.

Nadal tuvo que pedir atención médica en el tramo final del segundo set, cuando ya había perdido el primero e iba 5-3 abajo. Fue primero tratado en la propia pista por el problema a la altura del lado izquierda de la cadera y después incluso la abandonó para regresar e intentar remontar un duelo.

“Los últimos tres Grand Slams no he podido terminarlos en condiciones: dos roturas de abdominal, aquí no sé qué habrá pasado en la cadera. Podemos venir aquí y poner buena cara y aceptar las cosas (…) pero uno tampoco tiene que engañarse”.

Rafa Nadal