Nations League: ¿quién podría ser el rival de México en el Final Four?

El rival de México se conocerá en las próximas semanas. Foto: AFP

La Selección Mexicana empató ante Jamaica 2-2 en el Estadio Azteca ayer domingo, aunque no perdieron, su actuación no dejó satisfecha a la afición, ya que tanto los jugadores como el director técnico de Tri, Diego Cocca, fueron abucheados. Con este marcador, el combinado nacional logró su pase a las semifinales de la CONCACAF Nations League, por lo que te decimos contra quién podría jugar en el Final Four.

Ver más 🇲🇽 @miseleccionmx gana el Grupo A en la Liga A y avanza a las Finales de Liga de Naciones Concacaf, que se jugará en Las Vegas.



La venta de entradas comienza este lunes 27 🔗 https://t.co/q9P2JDIqxL#CNL pic.twitter.com/fshOHj8UQu — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 27, 2023

¿Quién podría ser el rival de México en el Final Four de la Nations League?

Con el resultado de ayer de la Selección Mexicana se quedó con el liderato del Grupo A, en la Liga A, de la Nations League, de manera momentánea, por lo que se medirá a uno de los otros líderes de sector de los otros grupos, que podría ser Estados Unidos, Panamá o Canadá.

De momento sólo el Grupo A está definido y sólo habrá 4 clasificados, por lo que se manejará el formato de liguilla, o sea, el mejor clasificado contra el más bajo y los dos del medio entre ellos.

En el Grupo B de momento Panamá y Costa Rica aún pueden clasificar, pues tienen 7 y 6 puntos, respectivamente. En el C Canadá y Honduras se jugarán el pase a la próxima ronda, pues tienen 6 unidades. En el D, Estados Unidos lidera el sector con 5, pero si cae ante El Salvador, que tiene 5 puntos, estaría eliminado.

México culminó con 8 puntos esta primera fase, por lo que en el Final Four, con la combinación de resultados correcta, se podría enfrentar a Estados Unidos, ya que el Tri podría bajar hasta el último lugar y los norteamericanos ser líderes.

¿Cuándo se define el Final Four?

Estados Unidos jugará contra El Salvador este lunes 27 y Canadá vs Honduras y Costa Rica vs Panamá, tendrán lugar el martes 28, donde todo se definirá.