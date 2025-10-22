Necaxa rescata el empate ante Cruz Azul y le complica el cierre del torneo

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul deja ir la victoria ante Necaxa. Imago 7

Necaxa logró un valioso empate 1-1 ante Cruz Azul en la jornada 14 del Apertura 2025. En un duelo con dominio alternado y pocas ocasiones claras, los Rayos mostraron carácter para igualar en los minutos finales, evitando otra derrota en casa. Cruz Azul, por su parte, desperdició una ventaja que lo habría acercado a la clasificación directa a la Liguilla por el título.

El conjunto cementero se adelantó al minuto 65 con gol de Amaury Morales, pero Agustín Palavecino empató al 87 con un disparo potente desde fuera del área. Con este resultado, Necaxa extiende su racha de empates en Aguascalientes, mientras que los dirigidos por Martín Anselmi se alejan de los primeros puestos y deberán ajustar su ofensiva de cara al cierre del torneo.