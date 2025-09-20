Necaxa sufre pero consigue el triunfo ante el Puebla

GENERANDO AUDIO...

Necaxa se lleva el triunfo ante Puebla | Imago 7

Oxígeno puro respiró Fernando Gago al conseguir nuevamente tres puntos bajo la dirección de Necaxa, luego de vencer por la mínima a Puebla en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Los Rayos no ganaban desde el 18 de julio, en la jornada 2, cuando superaron 3-1 a Querétaro como locales. Desde entonces habían acumulado tres empates y tres derrotas.

Al minuto 26, el encuentro se detuvo tras un choque de cabezas en el que el más afectado fue Juan Fedorco, del conjunto poblano. El futbolista recibió atención médica bajo el protocolo de conmociones, situación que generó tensión debido a la molestia del propio jugador, quien incluso ignoró las indicaciones del doctor al considerar que podía continuar, aunque el especialista no veía óptimas sus condiciones para volver al campo.

Finalmente, Fedorco que mostró signos de no estar recuperado tras el golpe, abandonó el terreno de juego antes del inicio del segundo tiempo.

El único gol del partido llegó en el cierre de la primera mitad, al minuto 45, cuando Franco Moyano, en su intento por cortar un centro desde el costado derecho enviado por Agustín Palavecino, terminó marcando en propia puerta.

El complemento transcurrió sin grandes emociones, lo que provocó la molestia de la afición presente en el Estadio Victoria, que entre abucheos y silbidos expresó su inconformidad pese a la ventaja local.

Con el silbatazo final, Necaxa alcanzó las 9 unidades, mientras que Puebla se hundió en el fondo de la tabla general con apenas cuatro puntos, acumulando además tres derrotas consecutivas y seis partidos sin conocer la victoria.

LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar: