Necaxa vs Cruz Azul, en vivo: transmisión del juego de la jornada 14 del Apertura 2025

Necaxa y Cruz Azul se enfrentan en la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Victoria. El encuentro, que inicia a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), marca el regreso de Nicolás Larcamón y José Paradela a Aguascalientes, ciudad donde dejaron buenas sensaciones antes de unirse a la Máquina. La afición local tendrá sentimientos encontrados al verlos ahora como rivales.

Cruz Azul, quinto en la tabla con 25 puntos, busca asegurar su clasificación directa a la Liguilla, mientras que Necaxa, con solo nueve unidades y bajo la dirección de Fernando Gago, intenta salir del penúltimo lugar. El partido se transmitirá en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá análisis, entrevistas y repeticiones exclusivas. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLARO SPORTS.COM