Necaxa vs León en vivo: transmisión en directo, jornada 5 del Apertura 2025 de Liga MX

GENERANDO AUDIO...

Necaxa vs León en vivo online

Hoy arranca la jornada 5 de la Liga MX y tenemos partidazo en Aguascalientes, cuando los Rayos del Necaxa reciban al León de James Rodríguez.

El Estadio Victoria ha sido una fortaleza para el Necaxa esta temporada, ya que vencieron al Querétaro y empataron ante el América, cosechando 4 de los 5 puntos que llevan hasta ahora en el torneo y les tiene en el puesto 8 de la tabla.

La Fiera, por su parte, solo pudo sumar de local y comienza a quedarse en los últimos puestos, por lo que es necesario sumar para retomar el paso en este Apertura

VE EL PARTIDO EN VIVO AQUÍ