Los Rayos no aprovecharon la localía ante Tigres | Imago7

Una vez más, un partido de cuartos de final del Clausura 2025 termina sin goles. Después del Pachuca vs América del miércoles en donde no cayeron anotaciones, este jueves, Necaxa y Tigres no se hicieron daño en Aguascalientes y dejan todas las emociones para la vuelta que se disputará en el Volcán en Nuevo León. Lee la crónica completa, AQUÍ.