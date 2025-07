Neymar se convierte en Batman: compra un Batimóvil de casi 28 millones de pesos mexicanos

Neymar levou Medina para conhecer o Batmóvel… #neymar #neymarjr #batman Neymar mostra «batmóvel» milionário ao surfista Gabriel Medina Veículo custou mais de um milhão de euros ao extremo brasileiro Regressado ao Brasil para jogar no Santos, de São Paulo, Neymar tem um novo ‘brinquedo’ à sua disposição. Trata-se de um veículo que tenta imitar o famoso «batmóvel» da saga Batman… e não fica nada atrás em termos de imponência. Neymar recebeu o surfista brasileiro Gabriel Medina em sua casa e fez questão de mostrar-lhe o veículo adquirido neste mês de julho. «Parabéns, és o mais maluco», afirmou Medina, num vlog promovido pelo seu canal de Youtube. O carro (que expele fogo da traseira) custou cerca de um milhão e 300 mil euros ao futebolista e foi encomendado a um designer brasileiro. Não pode circular na via pública e tem 500 cavalos de potência. #futebol #futbol Vehículo le costó al extremo brasileño más de un millón de euros De regreso a Brasil para jugar con el Santos en São Paulo, Neymar tiene un nuevo “juguete” a su disposición. Se trata de un vehículo que intenta imitar al famoso “Batimóvil” de la saga Batman… y no es menos impresionante. Neymar recibió al surfista brasileño Gabriel Medina en su casa y se aseguró de mostrarle el vehículo que adquirió en julio. “Felicidades, eres el más loco”, dijo Medina en un vlog promocionado en su canal de YouTube. El coche (que lanza fuego por detrás) le costó al futbolista alrededor de un millón trescientos mil euros y fue encargado a un diseñador brasileño. No está permitido en la vía pública y tiene 500 caballos de potencia.