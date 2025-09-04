NFL 2025: equipos favoritos para llegar al Super Bowl según la IA

GENERANDO AUDIO...

IA predice candidatos al Super Bowl de la temporada de NFL 2025. Foto: Shutterstock

La temporada de NFL 2025 arranca esta noche con el partido Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys, en el Lincoln Financial Field, y puede verse en México en punto de las 18:20 horas (tiempo del centro de nuestro país) a través de DAZN y Disney Plus. Aunque es la Semana 1, ya hay varios datos que puede considerar la inteligencia artificial (IA) para predecir a sus equipos favoritos para llegar al siguiente Super Bowl.

Previo a la Semana 1, los 32 equipos del emparrillado ya hicieron cambios en su roster, además asistieron al draft para seleccionar a los mejores prospectos universitarios, y durante agosto cada plantel tuvo tres partidos de pretemporada, todo esto para definir a sus 53 jugadores.

¿Quiénes son favoritos para llegar al Super Bowl, según la IA?

La IA dice que Eagles, Lions, Packers, Bills, Ravens y Chiefs son los equipos favoritos para llegar al Super Bowl en la temporada de NFL 2025, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial (IA) multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió lo siguiente:

Conferencia Nacional (NFC)

Philadelphia Eagles

Son los actuales campeones y, por lo tanto, el principal candidato a repetir. Tienen un equipo completo, liderado por el mariscal de campo Jalen Hurts, y una defensa que está en la élite de la liga. Su victoria dominante en el Super Bowl LIX demostró que son un equipo con pocas debilidades.

Detroit Lions

Los Lions se han consolidado como un equipo contendiente. Después de una gran temporada, mantienen a su núcleo de jugadores clave, lo que les da la experiencia necesaria para llegar a la final de la conferencia e incluso al Super Bowl.

Green Bay Packers

El traspaso de Micah Parsons mejora considerablemente la defensa de los Packers, lo que los catapulta en las listas de favoritos. Con Jordan Love consolidado como quarterback y una ofensiva en crecimiento, son una amenaza seria.

Conferencia Americana (AFC)

Buffalo Bills

Los Bills son considerados por muchos el equipo con el mayor potencial en la AFC. Liderados por el quarterback Josh Allen, su ofensiva es de las más explosivas de la liga, y con las mejoras que tienen en la defensa, se espera que puedan superar la barrera de las finales de conferencia y llegar al Super Bowl.

Baltimore Ravens

Con Lamar Jackson consolidado como uno de los mejores quarterbacks de la NFL y con una de las ofensivas más potentes, los Ravens son un rival temible. Tienen una defensa sólida y demuestran ser un equipo dominante en la temporada regular.

Kansas City Chiefs

A pesar de haber perdido el Super Bowl LIX, los Chiefs siguen siendo un equipo de élite. Mientras tengan a Patrick Mahomes y Travis Kelce, serán un contendiente serio. Su historial de llegar a cinco de los últimos seis Super Bowls habla por sí solo.

Recordar que, tras jugar la temporada de NFL 2025 y la postemporada, sólo dos equipos llegan a la final de la Conferencia Nacional, y otros dos a la final de la Conferencia Americana, así, los vencedores son los que finalmente llegan al Super Bowl.