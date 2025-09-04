GENERANDO AUDIO...

Inicia la temporada de la NFL.

La temporada 2025 de la NFL comienza este jueves 4 de septiembre con un duelo de alto voltaje. Los Philadelphia Eagles, campeones defensores del Super Bowl, reciben en casa a los Dallas Cowboys, en lo que promete ser un inicio cargado de tensión y expectativas.

El Lincoln Financial Field será escenario de la ceremonia de apertura, donde los de casa buscarán demostrar su poderío. Sin embargo, Dallas llega con la búsqueda de empezar una nueva era bajo el mando de Brian Schottenheimer.

Claves del primer partido de la NFL 2025

La salida de Micah Parsons dejó un hueco enorme en la defensa de los Cowboys, que ahora dependen del plan del nuevo coordinador Matt Eberflus.

El reto será frenar a Saquon Barkley, quien promedió 5.2 yardas por acarreo contra Dallas el año pasado, además de contener a Jalen Hurts, MVP del último Super Bowl.

Con un arsenal ofensivo que incluye a A.J. Brown y DeVonta Smith, los Eagles pondrán a prueba a una secundaria frágil de los Cowboys.

Una de las mejores cartas de los Cowboys

Si Dallas quiere competir, deberá apostar por el brazo de Dak Prescott. El equipo cuenta con un nuevo refuerzo: George Pickens, que junto a CeeDee Lamb puede convertirse en un dúo explosivo.

La secundaria de Philadelphia tendrá que responder con jóvenes como Quinyon Mitchell y Cooper DeJean, acompañados de la experiencia de Adoree’ Jackson. El desempeño de estos esquineros marcará si Dallas logra romper la defensa campeona.

La ventaja de los Cowboys

En un partido donde los detalles pueden decidir, los equipos especiales podrían inclinar la balanza.

El pateador Brandon Aubrey llega con potencia y precisión, mientras que el regresador KaVontae Turpin fue All-Pro en 2024, con dos touchdowns en devoluciones. Philadelphia, que sufrió en coberturas la temporada pasada, deberá ajustar para no dar espacio a jugadas grandes de Dallas.

Una noche que marca el camino

Los Eagles buscan iniciar la defensa de su título con fuerza, mientras que los Cowboys intentarán mostrar que la era Schottenheimer puede competir desde el primer día.

El kickoff inaugural de la NFL 2025 no es solo un partido: es la primera página de una temporada que promete historias intensas y emociones en cada jornada.