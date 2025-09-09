Próximos partidos
NFL: fechas, horarios de la semana 2 y favoritos de cada partido, según la IA
La segunda semana de la NFL empieza este jueves 11 de septiembre con el partido entre los Packers de Green Bay y los Commanders de Washington.
El arranque del futbol americano dejó grandes encuentros como la sorpresiva victoria de los Raiders frente a los Patriots (20-13) o el emocionante partido entre Chargers y Chiefs (27-21).
Fechas, horarios, dónde ver y favoritos, según la IA
Commanders de Washington vs Packers de Green Bay
- ¿Cuándo? Jueves 11 de septiembre 2025
- ¿A qué hora? 18:15 horas
- ¿Dónde verlo? Fox Sports y Prime Video
- ¿Quién ganará según la IA? Packers de Green Bay
Browns de Cleveland vs Ravens de Baltimore
- ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
- ¿A qué hora? 11:00 horas
- ¿Dónde verlo? DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Ravens de Baltimore
Jaguars de Jacksonville vs Bengals de Cincinnati
- ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
- ¿A qué hora? 11:00 horas
- ¿En dónde? DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Bengals de Cincinnati
Giants de Nueva York vs Cowboys de Dallas
- ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
- ¿A qué hora? 11:00 horas
- ¿En dónde? Fox Sports y DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Cowboys de Dallas
Bears de Chicago vs Lions de Detroit
- ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
- ¿A qué hora? 11:00 horas
- ¿En dónde? DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Lions de Detroit
Patriots de Nueva Inglaterra vs Dolphins de Miami
- ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
- ¿A qué hora? 11:00 horas
- ¿En dónde? DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Dolphins de Miami
49ers de San Francisco vs Saints de Nueva Orleans
- ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
- ¿A qué hora? 11:00 horas
- ¿En dónde? DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? 49ers de San Francisco
Bills de Buffalo vs Jets de Nueva York
- ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
- ¿A qué hora? 11:00 horas
- ¿En dónde? DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Bills de Buffalo
Seahawks de Seattle vs Steelers de Pittsburg
- ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
- ¿A qué hora? 11:00 horas
- ¿En dónde? Fox Sports 2 y DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Steelers de Pittsburg
Rams de Los Ángeles vs Titans de Tennessee
- ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
- ¿A qué hora? 11:00 horas
- ¿En dónde? DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Rams de Los Ángeles
Panthers de Carolina vs Cardinals de Arizona
- ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
- ¿A qué hora? 14:05 horas
- ¿En dónde? Fox Sports y DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Cardinals de Arizona
Broncos de Denver vs Colts de Indianápolis
- ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
- ¿A qué hora? 14:05 horas
- ¿En dónde? Canal 5 y DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Broncos de Denver
Eagles de Filadelfia vs Chiefs de Kansas City
- ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
- ¿A qué hora? 14:25 horas
- ¿En dónde? Fox Sports y DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Chiefs de Kansas City
Falcons de Atlanta vs Vikings de Minnesota
- ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
- ¿A qué hora? 18:20 horas
- ¿En dónde? ESPN 2, Disney+ y DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Vikings de Minnesota
Buccanners de Tampa Bay vs Texans de Houston
- ¿Cuándo? Lunes 15 de septiembre
- ¿A qué hora? 17:00 horas
- ¿En dónde? ESPN, Disney+ y DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Texans de Houston
Chargers de Los Ángeles vs Raiders de Las Vegas
- ¿Cuándo? Lunes 15 de septiembre
- ¿A qué hora? 20:00 horas
- ¿En dónde? ESPN, Disney+ y DAZN
- ¿Quién ganará según la IA? Chargers de Los Ángeles