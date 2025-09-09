Próximos partidos

NFL: fechas, horarios de la semana 2 y favoritos de cada partido, según la IA

| 16:09 | Alberto Estrada | NFL
La segunda semana de la NFL empieza este 11 de septiembre. Foto: AFP

La segunda semana de la NFL empieza este jueves 11 de septiembre con el partido entre los Packers de Green Bay y los Commanders de Washington.

El arranque del futbol americano dejó grandes encuentros como la sorpresiva victoria de los Raiders frente a los Patriots (20-13) o el emocionante partido entre Chargers y Chiefs (27-21).

Fechas, horarios, dónde ver y favoritos, según la IA

Commanders de Washington vs Packers de Green Bay

  • ¿Cuándo? Jueves 11 de septiembre 2025
  • ¿A qué hora? 18:15 horas
  • ¿Dónde verlo? Fox Sports y Prime Video
  • ¿Quién ganará según la IA? Packers de Green Bay

Browns de Cleveland vs Ravens de Baltimore

  • ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
  • ¿A qué hora? 11:00 horas
  • ¿Dónde verlo? DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Ravens de Baltimore

Jaguars de Jacksonville vs Bengals de Cincinnati

  • ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
  • ¿A qué hora? 11:00 horas
  • ¿En dónde? DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Bengals de Cincinnati

Giants de Nueva York vs Cowboys de Dallas

  • ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
  • ¿A qué hora? 11:00 horas
  • ¿En dónde? Fox Sports y DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Cowboys de Dallas

Bears de Chicago vs Lions de Detroit

  • ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
  • ¿A qué hora? 11:00 horas
  • ¿En dónde? DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Lions de Detroit

Patriots de Nueva Inglaterra vs Dolphins de Miami

  • ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
  • ¿A qué hora? 11:00 horas
  • ¿En dónde? DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Dolphins de Miami

49ers de San Francisco vs Saints de Nueva Orleans

  • ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
  • ¿A qué hora? 11:00 horas
  • ¿En dónde? DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? 49ers de San Francisco

Bills de Buffalo vs Jets de Nueva York

  • ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
  • ¿A qué hora? 11:00 horas
  • ¿En dónde? DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Bills de Buffalo

Seahawks de Seattle vs Steelers de Pittsburg

  • ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
  • ¿A qué hora? 11:00 horas
  • ¿En dónde? Fox Sports 2 y DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Steelers de Pittsburg

Rams de Los Ángeles vs Titans de Tennessee

  • ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
  • ¿A qué hora? 11:00 horas
  • ¿En dónde? DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Rams de Los Ángeles

Panthers de Carolina vs Cardinals de Arizona

  • ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
  • ¿A qué hora? 14:05 horas
  • ¿En dónde? Fox Sports y DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Cardinals de Arizona

Broncos de Denver vs Colts de Indianápolis

  • ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
  • ¿A qué hora? 14:05 horas
  • ¿En dónde? Canal 5 y DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Broncos de Denver

Eagles de Filadelfia vs Chiefs de Kansas City

  • ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
  • ¿A qué hora? 14:25 horas
  • ¿En dónde? Fox Sports y DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Chiefs de Kansas City

Falcons de Atlanta vs Vikings de Minnesota

  • ¿Cuándo? Domingo 14 de septiembre
  • ¿A qué hora? 18:20 horas
  • ¿En dónde? ESPN 2, Disney+ y DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Vikings de Minnesota

Buccanners de Tampa Bay vs Texans de Houston

  • ¿Cuándo? Lunes 15 de septiembre
  • ¿A qué hora? 17:00 horas
  • ¿En dónde? ESPN, Disney+ y DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Texans de Houston

Chargers de Los Ángeles vs Raiders de Las Vegas

  • ¿Cuándo? Lunes 15 de septiembre
  • ¿A qué hora? 20:00 horas
  • ¿En dónde? ESPN, Disney+ y DAZN
  • ¿Quién ganará según la IA? Chargers de Los Ángeles

