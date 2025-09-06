Ni en Wimbledon, así jugaron Serena Williams y Arturo Elias Ayub en Mexico Siglo XXI

GENERANDO AUDIO...

Serena Williams y Arturo Elias Ayub en Mexico Siglo XXI.

La leyenda del tenis, Serena Williams, protagonizó un momento histórico en México Siglo XXI tras jugar con Arturo Elias Ayub dos sets en pleno escenario del Auditorio Nacional, este viernes 5 de septiembre.

Frente a los 10 mil asistentes del evento, el director general de Fundación Telmex Telcel empató el encuentro con la ganadora de 23 Grand Slam, quien decidió aventarse la partida con todo y tacones.

La crónica del encuentro entre Serena Williams y Arturo Elias Ayub

Arturo Elías saludó a los casi 10 mil becarios del Auditorio Nacional y pidió un aplauso para la extenista, a quien considera la mejor de la historia.

Elias Ayub contó que su sueño era jugar un punto de tenis con Serena Williams. Y pese a los tacones, Williams aceptó el reto.

“Como no me dejó Serena jugar tres sets, vamos a tratar de que sean tres puntos”, dijo Arturo.

Foto: Alejandra Suárez

Foto: Alejandra Suárez

Después de una serie de golpes, Arturo y Serena demostraron su habilidad hasta que llegó el momento en el que el extiburón golpeó la pelota contra la red, dejando el primer punto para la también empresaria.

Foto: Alejandra Suárez

Al grito de los asistentes que clamaron “otra, otra”, Serena aceptó jugar un segundo punto “de revancha”; tras varios golpes, Williams estrelló la pelota en la red, dejando el marcador 1-1.

Serena Williams y su ponencia en México Siglo XXI

Durante su ponencia, la ex tenista habló de distintos temas para inspirar a los jóvenes de la Fundación Telmex Telcel, entre ellos mencionó la disciplina.

“No sé de donde viene la disciplina. Mi mamá me enseñó, y luego fue mi obsesión para ser la número 1. El éxito está vinculado con la disciplina”, dijo sobre la disciplina.

Serena cuenta que todo comenzó como alguien que le dijo qué hacer y después ella al probar el éxito entendió lo que debía de hacer a partir de lo que aprendió cuando era más joven.

¿Quién es Serena Williams?

Williams nació el 26 de septiembre de 1981 en Michigan, aunque creció en el suburbio californiano de Compton. Es la menor de cinco hermanos, entre ellos Venus Williams, también figura destacada en el tenis profesional.

Su padre asumió el rol de entrenador y, desde los 3 años, Serena comenzó a practicar en una cancha cercana a su casa. A los 5 inició en competencias y en 1995 se convirtió en profesional, iniciando así un ascenso implacable en el tenis femenino.

Primeros logros internacionales

Su debut olímpico llegó en Sídney 2000, donde, junto con Venus, ganó su primera medalla de oro en dobles. Un año antes, Serena había conquistado su primer Grand Slam en el US Open 1999.

En el 2002 explotó como figura mundial, ganando tres Grand Slams consecutivos (Roland Garros, Wimbledon y US Open) y alcanzando el número uno del ranking WTA, posición que mantuvo por 57 semanas consecutivas.

Su trayectoria y dominio en Grand Slam

En Pekín 2008, las hermanas Williams conquistaron un segundo oro en dobles al derrotar a las españolas Anabel Medina y Virginia Ruano Pascual.

El momento cumbre de Serena llegó en Londres 2012, donde obtuvo el oro en singles tras vencer a María Sharapova y completó el Career Golden Slam (los cuatro Grand Slam más el oro olímpico).

Además, junto con Venus, se coronó campeona en dobles, sumando otro oro sin perder un solo set en todo el torneo.

Legado y récords vigentes

Hasta la fecha, Serena suma 23 títulos de Grand Slam, quedando a uno de Margaret Court (24), la única que la supera en la historia del tenis femenino.

Consolidando una carrera brillante que marcó una época en el tenis femenino, sus victorias incluyen:

Cuatro medallas de oro olímpicas

23 títulos de Grand Slam individuales

14 títulos de Grand Slam en dobles

Dos títulos de Grand Slam mixtos

Con una trayectoria marcada por títulos, récords y momentos históricos, Serena Williams es considerada uno de los grandes referentes del tenis mundial.

¿Qué es México Siglo XXI?

Desde 2002, la Fundación Telmex Telcel lleva a cabo anualmente el evento “México Siglo XXI” en el Auditorio Nacional, en donde se reúnen cerca de 10 mil becarios de diferentes partes del país pertenecientes a universidades públicas y privadas

Este año, México Siglo XXI se llevó a cabo el viernes 5 de septiembre con invitados como el propio Kevin Costner, la extenista Serena Williams y la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, entre otros.

A lo largo de todo un día, los becarios tienen la oportunidad de escuchar conferencias de destacadas personalidades de talla internacional, en los ámbitos político, económico, tecnológico, deportivo y del entretenimiento, quienes interactúan con los jóvenes estudiantes y les comparten su experiencia y conocimientos.